Životom Štefánika prevedie ľudí interaktívne podujatie v Prievidzi

Prievidza 22. decembra (TASR) - Životom Milana Rastislava Štefánika prevedie verejnosť interaktívne podujatie spojené s premietaním, ktoré pripravilo Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi. Kultúrna inštitúcia ho sprístupnila najmä pre školské kolektívy a pre využitie virtuálnej reality s ním bude navštevovať i školy.



"Rok Milana Rastislava Štefánika sme sa rozhodli pripomenúť si interaktívnou výstavou venovanou predovšetkým žiakom druhého stupňa základných škôl. Snažili sme sa priblížiť im túto významnú postavu našich dejín skôr hravým netradičným spôsobom, aby rozlíšili to, ako sú im podávané informácie v škole a ako im ich podávame my," načrtla pre TASR riaditeľka RKC v Prievidzi Ľudmila Húsková.



RKC podľa nej spolupracovalo na tvorbe výstavy s občianskym združením TRAKT, ktorému mu vyrobilo technologickú novinku, takzvanú rozšírenú realitu. "To znamená, že deti prichádzajú k nám a stiahnu si do svojich smartfónov alebo do našich tabletov aplikáciu a potom tieto prístroje namieria na stanovištia, ktoré zobrazujú len časť reality. Im sa na obrázku zobrazí rozšírená realita o tie prvky, ktoré tam vložili autori. Máme tam holý vrch Bradlo a pomocou aplikácie sa zobrazí aj Mohyla Milana Rastislava Štefánika," priblížila s tým, že deti si na výstave môžu aj prečítať informácie, ktoré k mohyle patria a ktoré by bolo dobré, aby sa dozvedeli.



"Súčasťou výstavy je i audiovizálny film o Štefánikovi, ktorý premietame. Do prostredia samotnej výstavy deti privedie samotný Milan Rastislav Štefánik. Na záver prehliadkovej časti nastáva čas pre samotné aktivity detí, ktorých ťažiskom je spoločné vypracovanie pracovného listu. Ten zhŕňa poznatky z výstavy," dodala Húsková.



Výstavu RKC sprístupní na požiadanie, kultúrnici s ňou plánujú navštevovať aj školy.