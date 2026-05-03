Štefánikov odkaz si pripomenú fakľovým sprievodom z Košarísk na Bradlo
Hlavná časť spomienky pri mohyle je naplánovaná na 19.30 h.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 3. mája (TASR) - Odkaz generála Milana Rastislava Štefánika si v nedeľu pripomenú bohoslužbou v evanjelickom kostole v Košariskách o 16.30 h. Nasledovať bude pietna spomienka pri rodnom dome generála o 17.45 h. O 18.15 h sa účastníci vydajú na fakľový sprievod smerom na Bradlo. TASR to uviedol primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran.
Hlavná časť spomienky pri mohyle je naplánovaná na 19.30 h. Zahŕňa kladenie vencov, odznie slovenská aj česká štátna hymna, umelecké vystúpenia, príhovory aj duchovné slovo. Podujatie vyvrcholí zapálením vatier.
Ciran uviedol, že tradíciou je prenesenie ohňa z Košarísk na Bradlo. „Deti ho vynesú po historickej ceste a následne sa na mohyle rozsvietia štyri vatry, ktoré pripomínajú štyroch mužov tragicky zosnulých spolu so Štefánikom,“ ozrejmil.
Podľa jeho slov vatry zapália zástupcovia Brezovej pod Bradlom, Košarísk, Priepasného a Myjavy ako symbol úcty k jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín.
Pre verejnosť zabezpečili aj bezplatnú autobusovú dopravu. Spoj pôjde po trase Myjava - Polianka - Priepasné - Košariská - Brezová pod Bradlom - Bradlo, z Myjavy vyrazí o 17.50 h. Po ukončení podujatia bude zabezpečený aj odvoz späť.
Štefánika si v nedeľu dopoludnia pripomenuli aj v Myjave evanjelickými službami Božími a odhalením pamätnej tabuľky pripomínajúcej historické sadenie líp slobody pred pamätníkom M. R. Štefánika.
Štefánik zomrel 4. mája 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní neďaleko Bratislavy. Spolu s talianskymi letcami je pochovaný v mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
