Bratislava 23. septembra (TASR) – Štefánikova cyklomagistrála je dokončená. Cyklisti dostali do užívania ďalších vyše 35 kilometrov cyklotrasy. Ide o posledný chýbajúci úsek prechádzajúci Bratislavským, Trnavským a Trenčianskym krajom. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



"Zámerom je viesť cyklotrasu až na Bradlo a ideálne by bolo pospájať všetky miesta, ktoré majú niečo spoločné s M. R. Štefánikom, tak aby si na svoje prišli nielen peší turisti, ale aj cykloturisti," povedal predseda BSK Juraj Droba. Novootvorená trasa, ktorá prepojila samotnú Štefánikovu cyklomagistrálu od Koliby až po Košariská, sa začína na Pezinskej Babe, prechádza cez Čermakovu lúku, Sedlo Hubalová, Skalku, Sklenú hutu, Amonovu lúku a končí sa na križovatke cyklotrás Červená hora. Teda na hranici Bratislavského a Trnavského kraja. Ide o upravenú horskú trasu v lese, ktorá je vhodná pre zdatnejších a stredne zdatných cyklistov. Realizátorom cyklotrasy bol BSK. V spolupráci so Slovenským cykloklubom a ministerstvom školstva spoločne vyznačili posledný chýbajúci úsek Štefánikovej cyklomagistrály.



Samotná cyklotrasa má dĺžku vyše 100 kilometrov. Celková realizácia od Bratislavy až po hranicu Trnavského kraja trvala päť rokov, a to od výberu trasy, cez povoľovacie procesy, schvaľovania až po samotné čistenie a upravenie trasy.