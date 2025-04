Steny Tihányiovského kaštieľa zdobia najlepšie výtvarné práce detí

Banská Bystrica 13. apríla (TASR) - Milovníci vesmíru a detskej kreativity môžu do 25. apríla v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici obdivovať najlepšie výtvarné práce detí z Banskobystrického okresu, ktoré sa zapojili do celoslovenskej súťaže Vesmír očami detí. Výstavu pripravilo Stredoslovenské múzeum (SSM) v spolupráci s Hvezdárňou v Banskej Bystrici. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.



„Základným cieľom súťaže je podporovať u detí predstavivosť a rozvíjať zručnosti v zvládnutí rôznych maliarskych techník pri tvorbe výtvarných diel. Má vzbudiť záujem nielen o astronómiu, ale aj o príbuzné prírodné vedy, čo následne podporuje záujem o návštevu hvezdární, múzeí a galérií,“ vysvetlila Beata Zimnikovalová z hvezdárne.



Súťaž Vesmír očami detí organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami už 40 rokov. Je určená deťom v piatich kategóriách od materských a základných škôl až po základné umelecké školy.



„Tak ako po minulé roky, aj tento rok je pre nás radosť spolupracovať s banskobystrickou hvezdárňou. Naša úspešná spolupráca funguje niekoľko desiatok rokov nielen pri výstavnej činnosti, ale i pri spoluorganizovaní prednášok, seminárov a spoločenských podujatí k výročiach vzniku hvezdárne. Kaštieľ nám aj vďaka hvezdárni opäť ožil farbami a kreativitou detí, jeho steny zdobia práce plné fantázie a umenia. Je úžasné, koľko prác sa aj tento rok do súťaže zapojilo. Je to dôkaz toho, že deti neustále fascinujú veci, ktoré sa odohrávajú vo vesmíre,“ konštatoval riaditeľ SSM Marcel Pecník.