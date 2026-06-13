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Sobota 13. jún 2026
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Števček: Vrcholom leta na U. Komenského bude letná univerzita pre deti

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Na snímke budova Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Pre záujemcov bude od 27. do 31. júla pripravených päť dní objavovania vedy, kultúry a akademického prostredia hravou a zážitkovou formou.

Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Vrcholom leta na najväčšej slovenskej univerzite bude Letná Univerzita Komenského (UK) určená pre deti od osem do 14 rokov. Pre TASR to uviedol rektor univerzity Marek Števček v reakcii na otázku, čo sa bude diať na univerzite počas letných mesiacov.

Univerzita v týchto dňoch spustila prihlasovanie na svoju Letnú UK. Pre záujemcov bude od 27. do 31. júla pripravených päť dní objavovania vedy, kultúry a akademického prostredia hravou a zážitkovou formou. „Tento formát je nový. Namiesto toho, aby to prebiehalo celé leto, tak to zhutníme a koncentrujeme do jedného týždňa, ktorý bude naozaj plný zážitkov, dobrodružstiev, zvedavých otázok a myslím si, že aj plný dojmov, ktoré si deti odnesú z prázdnin do škôl a domovov,“ poznamenal Števček.

Nový vzdelávací projekt organizuje UK v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a jeho inštitúciami - Malokarpatským múzeom a Ekocentrom Čunovo. Prihlasovanie je spustené do 30. júna na stránke letna.uniba.sk. Kapacita projektu je 200 detí. Letná UK nadväzuje na tradíciu Detskej UK Juraja Kukuru.

Števček poznamenal, že univerzita v posledných týždňoch žila najmä štátnymi skúškami, obhajobami a prijímacími pohovormi na doktorandské štúdium i promóciami. „Zhruba od polovice augusta sa ten kolotoč opravných štátnic a obhajob začína vlastne nanovo,“ uzavrel rektor UK.
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