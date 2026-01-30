< sekcia Regióny
Štiavnica hľadá dodávateľa projektovej dokumentácie na obnovu domu
Predmetom zákazky je vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom na realizáciu komplexnej rekonštrukcie domu.
Autor TASR
Banská Štiavnica 30. januára (TASR) - Mesto Banská Štiavnica hľadá dodávateľa projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu meštianskeho domu na ulici Farská, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky je vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom na realizáciu komplexnej rekonštrukcie domu. Jej spracovanie je rozdelené do dvoch etáp, prvou je prípravná projektová dokumentácia a druhou návrhová projektová dokumentácia. Predpokladaná hodnota zákazky je 183.480 eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 11. februára.
Prednostka banskoštiavnického mestského úradu Henrieta Godová priblížila, že ide o neskorobarokový meštiansky dom situovaný v centre pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica. Objekt je v súčasnosti využívaný na bývanie, no zatiaľ nebol rekonštruovaný a je v značne nevyhovujúcom stavebno-technickom stave.
Projektová dokumentácia a prieskumy podľa jej slov ukážu, čo všetko bude potrebné na objekte vykonať, a aký bude rozpočet obnovy „Po rekonštrukcii má mesto naďalej záujem objekt využívať na bývanie, a to vytvorením štyroch bytových jednotiek pre profesie potrebné v našom meste,“ podotkla Godová.
Na financovanie projektovej dokumentácie získalo mesto 47.000 eur z ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom, zvyšnú sumu dofinancuje z vlastných prostriedkov.
