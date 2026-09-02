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Štiavnické Bane chcú pokračovať v obnove bývalého kláštora
Jeho následné využitie má byť výsledkom komunitného plánovania.
Autor TASR
Štiavnické Bane 2. septembra (TASR) - Obec Štiavnické Bane chce pokračovať v obnove objektu kultúrneho domu - bývalého kláštora hieronymitánov za pomoci nórskych fondov. Jeho následné využitie má byť výsledkom komunitného plánovania, a tak aktuálne samospráva u miestnej verejnosti zisťuje, aké aktivity by v týchto priestoroch privítala.
Starosta Stanislav Neuschl priblížil, že v uplynulom období sa im vďaka dotácii podarilo zrekonštruovať exteriér objektu, no na kompletnú rekonštrukciu tieto prostriedky nestačili. Aktuálne preto pripravujú podanie žiadosti o grant z nórskych fondov, ktorý by použili na dokončenie interiérov.
„Základným cieľom je, aby bola ukončená stavebná rekonštrukcia celého objektu, nákup nevyhnutného vybavenia priestorov a naplnenie objektu tzv. mäkkými aktivitami, ktoré budú podporovať kultúrny, komunitný a spoločenský život v obci,“ priblížila obec.
Keďže súčasťou prípravy a predloženia žiadosti o grant je aj participatívne plánovanie, obec medzi verejnosťou aktuálne zisťuje, aké aktivity by mali byť realizované v zrekonštruovaných priestoroch kultúrneho centra. Svoje názory môžu záujemcovia vyjadriť prostredníctvom dotazníka. Rovnako tak môžu urobiť počas dvoch verejných stretnutí k plánovanému projektu, ktoré v najbližších dňoch v obci chystajú.
Starosta Stanislav Neuschl priblížil, že v uplynulom období sa im vďaka dotácii podarilo zrekonštruovať exteriér objektu, no na kompletnú rekonštrukciu tieto prostriedky nestačili. Aktuálne preto pripravujú podanie žiadosti o grant z nórskych fondov, ktorý by použili na dokončenie interiérov.
„Základným cieľom je, aby bola ukončená stavebná rekonštrukcia celého objektu, nákup nevyhnutného vybavenia priestorov a naplnenie objektu tzv. mäkkými aktivitami, ktoré budú podporovať kultúrny, komunitný a spoločenský život v obci,“ priblížila obec.
Keďže súčasťou prípravy a predloženia žiadosti o grant je aj participatívne plánovanie, obec medzi verejnosťou aktuálne zisťuje, aké aktivity by mali byť realizované v zrekonštruovaných priestoroch kultúrneho centra. Svoje názory môžu záujemcovia vyjadriť prostredníctvom dotazníka. Rovnako tak môžu urobiť počas dvoch verejných stretnutí k plánovanému projektu, ktoré v najbližších dňoch v obci chystajú.