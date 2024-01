Štiavnické Bane chystajú otvorenie denného stacionára pre seniorov

Štiavnické Bane 13. januára (TASR) - Obec Štiavnické Bane pripravuje otvorenie denného stacionára pre seniorov. Ten vznikol rekonštrukciou historickej budovy bývalej baníckej nemocnice. Realizačné práce na objekte ukončili podľa starostu Stanislava Neuschla v decembri, aktuálne sa pripravujú na kolaudáciu.



V objekte kedysi sídlila prvá banícka nemocnica. Neskôr budovu podľa Neuschla volali ako spolok, dlhé roky tam bolo pohostinstvo a spoločenská sála, ktorú využívali na rôzne obecné podujatia. Keď našla samospráva vhodnú dotačnú schému, rozhodla sa, že v objekte nadviažu na jej pôvodné zameranie.



Denný stacionár bude mať kapacitu 15 klientov, jeho služby budú môcť využívať nielen domáci, ale aj obyvatelia okolitých obcí. "V rámci okresu Banská Štiavnica sú v niektorých obciach aj zariadenia pre seniorov, penzióny a denný stacionár. Ale pre túto časť - Štiavnické Bane a okolité obce, ako sú Baďan, Dekýš, Vysoká či Počúvadlo, nie je takéto zariadenie, takže túto časť by sme mali pokrývať práve my," skonštatoval starosta pre TASR.



Rekonštrukcia, na ktorú získala obec dotáciu z eurofondov, zahŕňala komplexnú obnovu vnútorných priestorov. "Investície boli približne 360.000 eur, spoluúčasť obce bola päť percent, čiže približne 17.000 eur," priblížil starosta s tým, že vďaka dotácii mohla obec do zariadenia zakúpiť aj vybavenie, ako postele, skrinky či vybavenie kuchyne.



O klientov zariadenia sa budú podľa jeho slov starať dve obecné pracovníčky, ktoré sociálnu oblasť zastrešujú aj aktuálne. "Bude to závisieť od počtu klientov, pokiaľ by bol väčší záujem, tak by obec riešila aj ďalšie pracovné miesta," dodal Neuschl. Zariadenie bude fungovať na dennej báze. V prípade, že nebudú mať rodiny možnosť svojich príbuzných do zariadenia voziť, samospráva sa bude podľa slov starostu snažiť ich prevoz v rámci obce zabezpečiť vlastnými prostriedkami.