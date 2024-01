Na sanáciu zosunutého svahu chcú Štiavnické Bane žiadať o dotáciu

Štiavnické Bane 9. januára (TASR) - Na sanáciu svahu, ktorý sa počas uplynulých vianočných sviatkov zosunul v záhrade rodinného domu v centre Štiavnických Baní v okrese Banská Štiavnica, chce miestna samospráva žiadať finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. Pre TASR to uviedol starosta obce Stanislav Neuschl.



K zosuvu svahu v záhrade rodinného domu došlo ešte 25. decembra vo večerných hodinách. Keďže okrem zosuvu zeminy vytekalo na mieste aj veľké množstvo vody, priestor podľa starostu celú noc monitorovali. Na druhý deň obec vyhlásila mimoriadnu situáciu.



"Podnikli sme okamžité opatrenia, bol prizvaný geológ, ktorý začal spracovávať posudok. Naši dobrovoľní hasiči urobili záchranné práce, čiže vypílili dreviny, ktoré boli zosunuté spolu so svahom. Tiež urobili povrchové odvodňovacie rigoly, aby sme vodu dostali pod kontrolu," opísal situáciu spred niekoľkých dní starosta.



Aktuálne je už podľa jeho slov situácia stabilizovaná a k ďalšiemu zosuvu svahu ani vytekaniu vody nedošlo. Obec už má k dispozícii aj spracovaný geologický posudok. "Môžeme vyhodnotiť, že situácia je upokojená. Z tohto dôvodu sme v pondelok 8. januára zrušili mimoriadnu situáciu, pretože okolnosti si ju už ďalej nevyžadujú," dodal Neuschl.



Zosuvu svahu podľa jeho slov predchádzalo intenzívne sneženie a následné rýchle roztopenie snehovej pokrývky. "V obci spadlo veľké množstvo zrážok, asi 50 centimetrov za veľmi krátky čas. Čo nie je až taký problém, lebo my sme tu zvyknutí aj na oveľa viac snehu. Najväčší problém bol, a to si ja ani nepamätám, že za niekoľko hodín, dá sa povedať do 24 hodín, sa takéto obrovské množstvo snehu roztopilo a zmizlo," skonštatoval starosta s tým, že svah, ktorý sa zosunul, je sčasti násyp po bývalej bani.