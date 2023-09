Štiavnické Bane prestavujú bývalú banícku nemocnicu na denný stacionár

Štiavnické Bane 26. septembra (TASR) - V Štiavnických Baniach v okrese Banská Štiavnica prestavujú bývalú banícku nemocnicu na denný stacionár. Zázemie pre seniorov s kapacitou 15 klientov financuje obec z eurofondov. Pre TASR to uviedol starosta Stanislav Neuschl.



"Celé to bude stáť aj so spoluúčasťou obce približne 440.000 eur," doplnil starosta, podľa ktorého by prestavba mala byť hotová v prvej polovici budúceho roka.



Obec je tiež v príprave veľkej rekonštrukcie kláštora hieronymitánov z 18. storočia za takmer 2 milióny eur. Samospráva získala na práce 700.000 eur z programu Obnovme si svoj dom. Spoluúčasť obce by mala tvoriť 20 percent z celkovej vynaloženej sumy.



Ďalšiu podporu na tento projekt chcela samospráva získať z plánu obnovy, čo nevyšlo, a tak sa usiluje o financovanie prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).



Obec v uplynulých desaťročiach využívala kláštor na kino a mala tam aj knižnicu. Predtým tam bola fara. Kostol, ktorý tvorí jednu časť objektu, bol postavený v roku 1754.



V objekte by malo vzniknúť kultúrne centrum obce a ubytovací priestor, keďže do obce prichádza veľa návštev a samospráva ich nemá kde ubytovať. Knižnica ostane po rekonštrukcii zachovaná a vznikne tam aj nová galéria. Obnoví sa tiež nádvorie kláštora.