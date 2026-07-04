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Štiavnický živý šach láka na jarmok, šermiarov,Vikingov aj veľmajstrov
Historický sprievod v centre mesta je na programe o 12.00 h.
Autor TASR
Banská Štiavnica 4. júla (TASR) - Námestie sv. Trojice v Banskej Štiavnici a blízke ulice sa v sobotu zaplnia históriou, ktorú prináša 22. ročník podujatia Štiavnický živý šach. Na návštevníkov čaká od 10.00 h jarmok, vystúpenia skupín historického šermu, sokoliari, dobová hudba i tanec, hudobný závan zo Škandinávie, šachová partia veľmajstrov či ohňová šou. Informovalo o tom mesto na webe, ktoré tým otvára letnú sezónu.
Historický sprievod v centre mesta je na programe o 12.00 h. Návštevníci uvidia viac ako stovku dobových kostýmov a postáv, ktoré sa predstavia počas dňa, živé obrazy minulosti a na záver sprievodu zaznie salva z historických zbraní. Atmosféru námestia oživia tradičné nástroje a melódie Vikingov.
„Vyvrcholením programu o 21.00 h bude ako každoročne jedinečná, živá šachová partia dvoch veľmajstrov Sergeja Movsesiana a maďarského profesionálneho šachistu Benjámina Gleduru. Stretnú sa v súboji so zaviazanými očami a živými figúrkami na obrej šachovnici. Diváci zažijú neopakovateľnú partiu,“ doplnila radnica.
Podujatie si v sobotu vyžiada úplné uzavretie Námestia sv. Trojice pre dopravu až do 23.00 h.
Historický sprievod v centre mesta je na programe o 12.00 h. Návštevníci uvidia viac ako stovku dobových kostýmov a postáv, ktoré sa predstavia počas dňa, živé obrazy minulosti a na záver sprievodu zaznie salva z historických zbraní. Atmosféru námestia oživia tradičné nástroje a melódie Vikingov.
„Vyvrcholením programu o 21.00 h bude ako každoročne jedinečná, živá šachová partia dvoch veľmajstrov Sergeja Movsesiana a maďarského profesionálneho šachistu Benjámina Gleduru. Stretnú sa v súboji so zaviazanými očami a živými figúrkami na obrej šachovnici. Diváci zažijú neopakovateľnú partiu,“ doplnila radnica.
Podujatie si v sobotu vyžiada úplné uzavretie Námestia sv. Trojice pre dopravu až do 23.00 h.