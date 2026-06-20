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Sting prichádza opäť do Bratislavy, zaznejú najväčšie hity
Sting pozná Slovensko veľmi dobre a rovnako ho už poznajú jeho verní fanúšikovia.
Autor TASR
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Bratislava 20. júna (TASR) - V bratislavskej Tipos Aréne budú v sobotu večer znieť najznámejšie skladby speváka a basového gitaristu Stinga. V slovenskej metropole sa zastaví v rámci Sting 3.0 Tour. Sting je s týmto turné na cestách už tretí rok, odštartoval ho 25. mája 2024 a v rámci prvej etapy v Bratislave koncertoval 1. júna 2024. Trojčlennú zostavu okrem protagonistu tvoria Dominic Miller (gitara) a Chris Maas (bicie).
Sting pozná Slovensko veľmi dobre a rovnako ho už poznajú jeho verní fanúšikovia. Podľa archívnych údajov to bude jeho desiaty koncert na Slovensku, dva z nich odohral v Košiciach. Prvý koncert v Bratislave odohral 12. marca 2000.
Do playlistu zaradil skladby z éry Police a sólovej dráhy, medzi nimi budú Message in a Bottle, If I Ever Lose My Faith in You, Every Little Thing She Does Is Magic, Fields of Gold, When We Dance, Englishman in New York, Can't Stand Losing You, Shape of My Heart či Desert Rose a Every Breath You Take.
Gordon Matthew Thomas Sumner, tak znie Stingovo civilné meno, založil v januári 1977 skupinu The Police, spoluhráčmi boli Andy Summers a Stewart Copeland. Rozišli sa v roku 1986, vydali päť štúdiových albumov, v hitparáde mali celkovo 18 skladieb, z nich päť sa dostalo na prvé miesto.
Na sólovej dráhe vydal 15 štúdiových albumov, najnovší The Bridge vyšiel v novembri 2021, v singlovej TOP 40 hitparáde mal 22 skladieb. Sólovo aj so skupinou získal 16 cien Grammy. Spolu so skupinou Police a sólovo predal viac ako 100 miliónov platní.
Sting pozná Slovensko veľmi dobre a rovnako ho už poznajú jeho verní fanúšikovia. Podľa archívnych údajov to bude jeho desiaty koncert na Slovensku, dva z nich odohral v Košiciach. Prvý koncert v Bratislave odohral 12. marca 2000.
Do playlistu zaradil skladby z éry Police a sólovej dráhy, medzi nimi budú Message in a Bottle, If I Ever Lose My Faith in You, Every Little Thing She Does Is Magic, Fields of Gold, When We Dance, Englishman in New York, Can't Stand Losing You, Shape of My Heart či Desert Rose a Every Breath You Take.
Gordon Matthew Thomas Sumner, tak znie Stingovo civilné meno, založil v januári 1977 skupinu The Police, spoluhráčmi boli Andy Summers a Stewart Copeland. Rozišli sa v roku 1986, vydali päť štúdiových albumov, v hitparáde mali celkovo 18 skladieb, z nich päť sa dostalo na prvé miesto.
Na sólovej dráhe vydal 15 štúdiových albumov, najnovší The Bridge vyšiel v novembri 2021, v singlovej TOP 40 hitparáde mal 22 skladieb. Sólovo aj so skupinou získal 16 cien Grammy. Spolu so skupinou Police a sólovo predal viac ako 100 miliónov platní.