V Štítniku sa začali práce na rekonštrukcii gotického kostola

Štítnik 10. júna (TASR) - V obci Štítnik v okrese Rožňava sa začali práce na obnove evanjelického kostola z 13. storočia. Rekonštrukcia gotickej pamiatky so vzácnymi freskami počíta aj s vytvorením malej expozície, práce by mali trvať približne tri roky.



Gotický kostol v Štítniku bude rekonštruovať spoločnosť Pamarch, ktorá má skúsenosti s obnovou kultúrneho dedičstva na Slovensku. „Včera postavili lešenie, začnú prácami na streche. Celkovo v tomto roku by sa mala urobiť strecha kostola,“ priblížila pre TASR farárka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) zo Štítnika Jana Hrivniaková.



Kostol v Štítniku bude počas trvania rekonštrukcie pre verejnosť zatvorený, práce by mali trvať približne tri roky. „Možno sa nám ale ešte cez túto letnú sezónu bude dať fungovať, pretože zatiaľ sa bude robiť len v exteriéri,“ skonštatovala farárka.



Hlavným cieľom rekonštrukcie štítnického kostola je vyriešiť havarijný stav strechy i vlhkosť, ktorá v stredovekej pamiatke spôsobuje problémy. Reštaurovať sa však bude aj sakristia, ktorá v súčasnosti nie je prístupná pre verejnosť. Po rekonštrukcii v nej vznikne malá expozícia, v ktorej bude vystavený inventár cirkevného zboru.



Komplexná rekonštrukcia štítnického evanjelického kostola by mala stáť viac ako 900.000 eur. Cirkevný zbor na obnovu získal z Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 550.000 eur, projekt bude vďaka prostriedkom z Nadácie VÚB financovať aj občianske združenie Gotická cesta.



História evanjelického kostola v Štítniku siaha do 13. storočia, postaviť ho dali Štítnickí, vetva rodu Bubekovcov. V 14. storočí bol kostol rozšírený a vznikla z neho trojloďová bazilika. V interiéri kostola sa nachádzajú aj stredoveké fresky, ktoré boli spolu s ďalšími maľbami v kostoloch Gotickej cesty ocenené značkou Európske dedičstvo. Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou, raritou je, že sa v ňom nachádzajú dva organy. Jeden z nich pochádza z konca 16. storočia a patrí k najstarším funkčným organom na Slovensku.