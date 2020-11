Štjavnycký vjanočný jarmok nebude, stromček osadia tento týždeň

Banská Štiavnica 23. novembra (TASR) – Tradičné vianočné trhy, ktoré pod názvom Štjavnycký vjanočný jarmok v Banskej Štiavnici každoročne organizuje Slovenské banské múzeum (SBM), nebudú. Samospráva by však aspoň niektoré udalosti spojené s vianočným obdobím zorganizovať chcela, i keď v obmedzenej podobe. Vianočný stromček v meste osadia už v priebehu tohto týždňa, potvrdila to pre TASR primátorka Nadežda Babiaková.



Štjavnycký vjanočný jarmok sa pre pandémiu nového koronavírusu v priestoroch a na nádvorí Kammerhofu tento rok neuskutoční. „Jarmok nedokážeme v našich priestoroch pripraviť tak, ako je pre podujatie štandardné, a preto ho nebudeme organizovať,“ vysvetlila vedúca odboru marketingu a environmentálnej výchovy SBM Petra Páchniková s tým, že v aktuálnej situácii múzeum nie je schopné zabezpečiť pravú predvianočnú atmosféru.



Tradičné veľké podujatia spojené s vianočným obdobím neavizuje ani samospráva, konať sa nebudú ani jarmočné trhy s občerstvením. „Za dodržania všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení by sme chceli v určitej forme zorganizovať Mikuláša, aktuálne čakáme na informácie o ďalšom plošnom testovaní,“ uviedla primátorka. Dodala, že mesto zatiaľ rozmýšľa aspoň nad alternatívou, keď by Mikuláš v koči prešiel pre deti mestom aj sídliskom.



Obyvatelia Banskej Štiavnice však môžu počítať s vianočnou výzdobou. Vianočný stromček samospráva osadí v priebehu tohto týždňa, rozsvietený by mal byť tradične na Mikuláša, avšak bez organizácie hromadného podujatia. „Život neskončil, dôležitá je aj psychika ľudí, aby okolo seba cítili tú atmosféru,“ povedala primátorka.