Technické múzeum bude spolupracovať s českým výrobcom lietadiel

Košice 21. marca (TASR) - Slovenské technické múzeum (STM), pobočka Múzeum letectva v Košiciach, český výrobca lietadiel Aircraft Industries a Letecké múzeum v českých Kunoviciach vo štvrtok podpísali memorandum spolupráci. Týka sa oblasti dokumentácie, propagácie a technického rozvoja letectva. Informovalo o tom oddelenie prezentácie STM.



STM podľa jej generálnej riaditeľky Zuzany Šullovej uchováva v špecializovanej zbierke letectva a leteckej techniky viac ako 1500 zbierkových predmetov. "Od úplného naplnenia nášho prioritného cieľa - ideálneho obsahu expozície zameranej na históriu československého a slovenského letectva nás delí maličký krôčik. A práve tento uskutočníme spoločne s Leteckým múzeom v Kunoviciach a akciovou spoločnosťou Aircraft Industries, nástupcom LET Kunovice," uviedla.



Česká spoločnosť má viac ako 80-ročnú tradíciu leteckej výroby. Letecký opravárenský podnik pod názvom LET Kunovice vznikol pred druhou svetovou vojnou. V súčasnosti sa firma zaoberá vývojom, výrobou, predajom a servisom lietadiel L 410. Prevádzkuje neverejné medzinárodné letisko Kunovice a je zriaďovateľom Strednej školy leteckej v Kunoviciach.



Podľa riaditeľa košického Múzea letectva, ktoré patrí pod STM, Miroslava Hájeka by napĺňanie spoločného memoranda malo byť v konečnom dôsledku nápomocné pri budovaní hrdosti na technickú vyspelosť v Českej a Slovenskej republike. "Naším spoločným cieľom je propagovať historickú a súčasnú technickú úroveň leteckého priemyslu na našich územiach," uviedol.



Letecké múzeum v Kunoviciach je pobočkou Slováckého aeroklubu Kunovice. Zameriava sa na históriu československého letectva s dôrazom na dokumentovanie histórie a súčasnosti leteckej výroby v Aircraft Industries.