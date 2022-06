Slovenské technické múzeum rekonštruuje strechu sídla v Košiciach

Košice 1. júna (TASR) – Slovenské technické múzeum (STM) vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu strechy svojho sídla na Hlavnej ulici v Košiciach. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Celková predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 356.000 eur bez DPH. "Predmetom zákazky je výmena strešného plášťa strechy a oprava konštrukcie krovu, realizácia bleskozvodu a zabezpečenie južnej štítovej steny objektu zapísaného do zoznamu NKP ako budova mestského paláca, v ktorom v súčasnosti sídli STM," uvádza sa v oznámení s tým, že práce musia byť realizované v súlade so stanoviskom pamiatkarov. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 24. jún.



Generálna riaditeľka STM Zuzana Šullová v rámci verejného odpočtu činnosti STM a jeho hospodárenia za minulý rok upozornila na investičný dlh a nevyhovujúci stav objektov, ktoré má v správe. Strechu v expozičnej budove v centre Košíc označila za veľký problém "Pri každom daždi riešime zatekanie do expozícií," povedala v máji pre TASR.