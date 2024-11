Múzeum J. M. Petzvala bude opätovne otvorené od 3. decembra

Spišská Belá 29. novembra (TASR) - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej (okres Kežmarok) bude opäť sprístupnené verejnosti od utorka 3. decembra. Oznámilo to Slovenské technické múzeum (STM), pod ktoré táto vysunutá expozícia patrí.



"Toto rozhodnutie bolo prijaté po sérii intenzívnych rokovaní medzi STM, mestom Spišská Belá a zriaďovateľom STM - Ministerstvom kultúry SR, ktorí aj napriek zložitej finančnej situácii vytvárajú model spolupráce pri ďalšom prevádzkovaní expozície," uviedlo STM.



Múzeum J. M. Petzvala bolo pre konsolidačné opatrenia zatvorené od 23. novembra. Znovuotvorenie je podľa STM prirodzenou reakciou na požiadavky verejnosti, zástupcov a občanov mesta Spišská Belá, ako aj odbornej verejnosti na zachovanie tohto významného kultúrneho miesta.



Generálna riaditeľka STM Zuzana Šullová vyjadrila spokojnosť s výsledkom. "Sme veľmi radi, že sa blížime k dosiahnutiu dohody, ktorá umožní pokračovať v prevádzkovaní expozície mimoriadne významného súboru fotografickej techniky. Odkaz a dielo J. M. Petzvala je dôležitou súčasťou národného kultúrneho dedičstva, konečné riešenie na kontinuálne pokračovanie jeho prezentácie bude aj naďalej pre nás prioritou," skonštatovala.



Spokojný s výsledkom rokovaní je aj primátor Spišskej Belej Peter Zibura. "Toto múzeum je nielen dôležitým kultúrnym bodom nášho mesta, ale aj miestom, ktoré pripomína prínos významného rodáka pre svetovú vedu a techniku. Definitívne rozhodnutie o participácii mesta na prevádzkovaní expozície, predpokladám, padne do konca tohto roku," povedal.



Múzeum J. M. Petzvala bude pre verejnosť v celom rozsahu znovu sprístupnené od utorka do soboty od 10.00 do 15.00 h.