Slovenské technické múzeum uzatvára niektoré pobočky pre návštevníkov

Košice 19. novembra (TASR) - Slovenské technické múzeum (STM) bolo v dôsledku nedávnych opatrení vlády SR na konsolidáciu ekonomiky nútené prijať niekoľko rozhodnutí, ktoré ovplyvnia návštevnícku prevádzku niektorých jeho pobočiek. Týka sa to aj Kaštieľa v Budimíre so stálou expozíciou historických hodín, ktorý je od 13. novembra pre verejnosť uzatvorený. TASR o tom informovalo oddelenie prezentácie STM.



Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej bude uzatvorené od 23. novembra. "Do konca roka 2024 bude z personálnych dôvodov tiež uzatvorené Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve spolu s národnou kultúrnou pamiatkou Hámor v Medzeve," informovalo v utorok STM.



Technické múzeum pritom zdôraznilo, že nejde o prvé konsolidačné opatrenia za posledné obdobie a za ostatné tri roky už čelilo podobným situáciám, ktoré si vyžiadali znižovanie počtu zamestnancov a optimalizáciu prevádzkových nákladov. "Súčasné desaťpercentné viazanie personálnych výdavkov na štátnych úradníkov a zamestnancov vo verejnej službe sa premieta aj do zníženia nákladov na zamestnancov STM na roky 2025 - 2027. Okrem iných dôsledkov sa prejaví aj v istom obmedzení rozsahu služieb múzea poskytovaných verejnosti," uviedlo STM. K prijatiu rozhodnutí došlo podľa múzea po konzultáciách s jeho zriaďovateľom, ktorým je Ministerstvo kultúry SR.



"Vedenie STM si uvedomuje, že tieto opatrenia môžu byť pre verejnosť nepríjemné, avšak sú nevyhnutné pre udržateľnosť a fungovanie múzea. Zároveň intenzívne hľadá riešenia a možnosti, ktoré by umožnili ďalšie prevádzkovanie dotknutých pobočiek STM, respektíve sprístupnenie ich obsahu v iných formách alebo v iných priestoroch STM," uviedlo múzeum.



STM je špecializovaným múzeom technického zamerania. "Veríme, že verejnosť bude naďalej podporovať STM pri napĺňaní jeho poslania a v jeho úsilí komplexne dokumentovať dejiny a vývoj vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike a podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky ako súčasti národného kultúrneho dedičstva," skonštatovalo múzeum.