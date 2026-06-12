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Stoličné dni v L. Mikuláši otvorí historický sprievod mestom
Slávnostná inaugurácia erbov mestských častí Liptovského Mikuláša spojí históriu a tradície.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 12. júna (TASR) - Tohtoročné Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši sú venované oslave 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Slávnostnú atmosféru podujatia v piatok otvorí historický sprievod mestom v dobovom duchu s účinkujúcimi v stredovekých kostýmoch a bubnovou šou. Sprievod pripomenie bohatú minulosť Liptovského Mikuláša, jeho významné tradície a prinesie erbové slávnosti. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, jarmočné podujatie sa koná v piatok a sobotu (13. 6.).
Slávnostná inaugurácia erbov mestských častí Liptovského Mikuláša spojí históriu a tradície. „Počas erbových slávností primátor Ján Blcháč symbolicky prevezme od hlavného herolda SR Ladislava Vrtela erby mestských častí,“ priblížila Nemcová s tým, že oficiálne heraldické symboly budú pripomínať identitu a odkaz predkov.
Súčasťou slávnostného otvorenia bude aj odovzdávanie prvej písomnej zmienky o meste. „Pred 740. rokmi ju kráľ Ladislav odovzdal novým majiteľom Pongrácovcom v kráľovskej kancelárii na Spišskom hrade, teraz ju šľachtici dajú primátorovi ako šéfovi mesta,“ vysvetlila riaditeľka mestského Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
Zóna s umeleckými workshopmi a tvorivými dielňami sa tento rok presúva k fontáne Metamorfózy. V piatok si budú môcť návštevníci vyskúšať pod vedením pedagógov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu tanec, hudbu aj výtvarné umenie. V sobotu predstaví liptovskomikulášsky filmár Tomáš KuUl Kučera divokú prírodu, návštevníkov čaká aj zážitkové maľovanie či zdobenie medovníčkov.
Mesto nadväzuje na koncept z minulého roka. „Snažíme sa, aby návštevníci neboli len pasívnymi pozorovateľmi. Postupne pridávame viac workshopov a tvorivých aktivít, aby si Liptovskomikulášania mohli zo Stoličných dní odniesť nielen nákup, ale aj zážitky. Zároveň kladieme dôraz na kvalitnú ponuku stánkarov s prevažne slovenskými výrobkami a domácimi produktmi,“ uviedol primátor Blcháč.
Dobovú atmosféru vytvoria stredoveké stánky s remeselníkmi, ktorí pri výrobe svojho tovaru využívajú technologický postup zo stredoveku. Svoju prácu predvedú sviečkar, brašnár, minciar, kováč, pisár či hrnčiar. Doplnia ich tradiční remeselníci a predajcovia, ktorí ponúknu poctivé slovenské výrobky a domáce produkty.
Na pódiu sa predstavia Jana Kirschner, Modus Memory Mariána Greksu, Emma Drobná, Martin Harich s kapelou a Barbora Hazuchová. Hudobný program doplnia vystúpenia folkloristov, historických skupín a umelcov.
Slávnostná inaugurácia erbov mestských častí Liptovského Mikuláša spojí históriu a tradície. „Počas erbových slávností primátor Ján Blcháč symbolicky prevezme od hlavného herolda SR Ladislava Vrtela erby mestských častí,“ priblížila Nemcová s tým, že oficiálne heraldické symboly budú pripomínať identitu a odkaz predkov.
Súčasťou slávnostného otvorenia bude aj odovzdávanie prvej písomnej zmienky o meste. „Pred 740. rokmi ju kráľ Ladislav odovzdal novým majiteľom Pongrácovcom v kráľovskej kancelárii na Spišskom hrade, teraz ju šľachtici dajú primátorovi ako šéfovi mesta,“ vysvetlila riaditeľka mestského Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
Zóna s umeleckými workshopmi a tvorivými dielňami sa tento rok presúva k fontáne Metamorfózy. V piatok si budú môcť návštevníci vyskúšať pod vedením pedagógov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu tanec, hudbu aj výtvarné umenie. V sobotu predstaví liptovskomikulášsky filmár Tomáš KuUl Kučera divokú prírodu, návštevníkov čaká aj zážitkové maľovanie či zdobenie medovníčkov.
Mesto nadväzuje na koncept z minulého roka. „Snažíme sa, aby návštevníci neboli len pasívnymi pozorovateľmi. Postupne pridávame viac workshopov a tvorivých aktivít, aby si Liptovskomikulášania mohli zo Stoličných dní odniesť nielen nákup, ale aj zážitky. Zároveň kladieme dôraz na kvalitnú ponuku stánkarov s prevažne slovenskými výrobkami a domácimi produktmi,“ uviedol primátor Blcháč.
Dobovú atmosféru vytvoria stredoveké stánky s remeselníkmi, ktorí pri výrobe svojho tovaru využívajú technologický postup zo stredoveku. Svoju prácu predvedú sviečkar, brašnár, minciar, kováč, pisár či hrnčiar. Doplnia ich tradiční remeselníci a predajcovia, ktorí ponúknu poctivé slovenské výrobky a domáce produkty.
Na pódiu sa predstavia Jana Kirschner, Modus Memory Mariána Greksu, Emma Drobná, Martin Harich s kapelou a Barbora Hazuchová. Hudobný program doplnia vystúpenia folkloristov, historických skupín a umelcov.