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Stoličné dni v L. Mikuláši prinesú remeslá aj hudobný program
Dobovú atmosféru vytvoria stredoveké stánky s remeselníkmi, ktorí pri výrobe svojho tovaru využívajú technologický postup zo stredoveku.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 9. júna (TASR) - Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši prinesú remeselníkov pri práci, sedliakov v dobových stanoch, tradičné jedlá, ale aj moderné koncerty a tvorivé dielne. Tohtoročné Stoličné dni sa ponesú v duchu osláv 740. výročia mesta. Jarmočné podujatie sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční v piatok a sobotu (12. a 13. 6). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Dobovú atmosféru vytvoria stredoveké stánky s remeselníkmi, ktorí pri výrobe svojho tovaru využívajú technologický postup zo stredoveku. Svoju prácu predvedú sviečkar, brašnár, minciar, kováč, pisár či hrnčiar. Doplnia ich tradiční remeselníci a predajcovia, ktorí ponúknu slovenské výrobky a domáce produkty.
Zóna s umeleckými workshopmi a tvorivými dielňami sa tento rok presúva ku fontáne Metamorfózy. V piatok si budú môcť návštevníci vyskúšať pod vedením pedagógov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu tanec, hudbu aj výtvarné umenie. V sobotu predstaví liptovskomikulášsky filmár Tomáš KuUl Kučera divokú prírodu, návštevníkov čaká tiež zážitkové maľovanie či zdobenie medovníčkov.
Mesto nadväzuje na koncept z minulého roka. „Snažíme sa, aby návštevníci neboli len pasívnymi pozorovateľmi. Postupne pridávame viac workshopov a tvorivých aktivít, aby si Liptovskomikulášania mohli zo Stoličných dní odniesť nielen nákup, ale aj zážitky. Zároveň kladieme dôraz na kvalitnú ponuku stánkarov s prevažne slovenskými výrobkami a domácimi produktmi,“ uviedol primátor Ján Blcháč, ktorý počas erbových slávností v rámci Stoličných dní symbolicky prevezme od hlavného herolda SR Ladislava Vrtela erby mestských častí.
Tradičný sprievod mestom sa tento rok ponesie v dobovom duchu s účinkujúcimi v stredovekých kostýmoch a bubnovou šou. Súčasťou slávnostného otvorenia bude aj odovzdávanie prvej písomnej zmienky o meste. „Pred 740. rokmi ju kráľ Ladislav odovzdal novým majiteľom Pongrácovcom v kráľovskej kancelárii na Spišskom hrade, teraz ju šľachtici dajú primátorovi ako šéfovi mesta,“ vysvetlila riaditeľka mestského Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
V hudobnom programe tohtoročných Stoličných dní vystúpia Jana Kirschner, Emma Drobná, Modus Memory Mariána Greksu, Martin Harich s kapelou či Barbora Hazuchová. Hudobný program doplnia vystúpenia folkloristov, historických skupín a umelcov.
Dobovú atmosféru vytvoria stredoveké stánky s remeselníkmi, ktorí pri výrobe svojho tovaru využívajú technologický postup zo stredoveku. Svoju prácu predvedú sviečkar, brašnár, minciar, kováč, pisár či hrnčiar. Doplnia ich tradiční remeselníci a predajcovia, ktorí ponúknu slovenské výrobky a domáce produkty.
Zóna s umeleckými workshopmi a tvorivými dielňami sa tento rok presúva ku fontáne Metamorfózy. V piatok si budú môcť návštevníci vyskúšať pod vedením pedagógov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu tanec, hudbu aj výtvarné umenie. V sobotu predstaví liptovskomikulášsky filmár Tomáš KuUl Kučera divokú prírodu, návštevníkov čaká tiež zážitkové maľovanie či zdobenie medovníčkov.
Mesto nadväzuje na koncept z minulého roka. „Snažíme sa, aby návštevníci neboli len pasívnymi pozorovateľmi. Postupne pridávame viac workshopov a tvorivých aktivít, aby si Liptovskomikulášania mohli zo Stoličných dní odniesť nielen nákup, ale aj zážitky. Zároveň kladieme dôraz na kvalitnú ponuku stánkarov s prevažne slovenskými výrobkami a domácimi produktmi,“ uviedol primátor Ján Blcháč, ktorý počas erbových slávností v rámci Stoličných dní symbolicky prevezme od hlavného herolda SR Ladislava Vrtela erby mestských častí.
Tradičný sprievod mestom sa tento rok ponesie v dobovom duchu s účinkujúcimi v stredovekých kostýmoch a bubnovou šou. Súčasťou slávnostného otvorenia bude aj odovzdávanie prvej písomnej zmienky o meste. „Pred 740. rokmi ju kráľ Ladislav odovzdal novým majiteľom Pongrácovcom v kráľovskej kancelárii na Spišskom hrade, teraz ju šľachtici dajú primátorovi ako šéfovi mesta,“ vysvetlila riaditeľka mestského Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
V hudobnom programe tohtoročných Stoličných dní vystúpia Jana Kirschner, Emma Drobná, Modus Memory Mariána Greksu, Martin Harich s kapelou či Barbora Hazuchová. Hudobný program doplnia vystúpenia folkloristov, historických skupín a umelcov.