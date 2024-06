Stoličné dni v L. Mikuláši sa začali, otvoria ich dobovým sprievodom

Liptovský Mikuláš 13. júna (TASR) - Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši sa začali vo štvrtok jarmočným predajom v historickom centre. Hlavný program jarmoku otvoria v piatok (14. 6.) dobovým sprievodom. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Perďoch Čapčíková.



"Stoličné dni tento rok dýchajú stredovekou atmosférou, v Liptovskom Mikuláši oslavujeme 600. výročie získania jarmočných privilégií. Hlavný program sa začne v piatok o 15.30 h dobovým sprievodom spred mestského úradu, ktorý povedie bubnová kapela Maribondo," priblížila hovorkyňa.



Počas oficiálneho otvorenia, ktoré je pripravené na hlavnom námestí o 16.00 h, odovzdá šľachtic Pongrác vedeniu mesta listinu s jarmočnými právami. "Tradičnú remeselnú uličku sme povýšili na dobovú. Návštevníci prejdú bránou priamo do stredoveku, ocitnú sa medzi sedliakmi, ktorí v dobových šiatroch hlasno ponúkajú svoj tovar a z pecí budú rozvoniavať poplamúchy," opísala Perďoch Čapčíková. V novej dobovej uličke sa tiež predstavia remeselníci, sviečkar, pisár, kováč a krajčír.



Stoličné dni patria medzi najznámejšie podujatia so stánkovým predajom v Liptovskom Mikuláši. Ich atmosféru do mesta prichádzajú zažiť ľudia z celého Liptova. Tento rok potrvajú do soboty (15. 6.). Súčasťou podujatia je aj kultúrny program.