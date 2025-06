Liptovský Mikuláš 12. júna (TASR) - Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši prinesú remeslá a lokálne produkty. Budú ešte tradičnejšie a kvalitnejšie s dôrazom na regionálnu originalitu. Predstavitelia mesta sa rozhodli pre zmenu celého konceptu a program sústredili do dvoch dní. Ako informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, jarmočné podujatie sa uskutoční 13. a 14. júna.



Prvý raz bude súčasťou stoličných dní kútik s liptovskou kuchyňou. „Dávame prednosť tradičnému, lokálnemu a remeselníckemu pred menej kvalitným, tuctovým a dovážaným. Takýto tovar bude ponúkať viac ako polovica stánkarov, do budúcna plánujeme tento počet ešte zvýšiť. Samozrejme, na jarmoku v Liptovskom Mikuláši nesmú chýbať tradičné liptovské dobroty. Kúpiť si budete môcť bryndzové halušky, liptovské droby, pečené zemiaky s bryndzovým dipom a trhanou jahňacinkou či kvalitné syry,“ priblížil primátor Ján Blcháč s tým, že tradičnú regionálnu kuchyňu nájdu návštevníci pred Múzeom Janka Kráľa.



Mesto pre návštevníkov pripravilo aj umelecké workshopy, ktoré budú v záhrade Múzea Janka Kráľa. „Žiaci a pedagógovia našej mestskej Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu zložili pestrý zoznam výtvarných, hudobných aj tanečných aktivít. Budete si môcť maľovať, zatancovať, vyskúšať si niektoré hudobné nástroje alebo sa zapojiť do rytmických hier. To všetko sa bude diať v pokojnej múzejnej záhrade s výnimočnou atmosférou,“ spresnil primátor.



Obidva jarmočné dni ponúkajú program od rána až do večera. V piatok aj v sobotu začína rozprávkovým predstavením pre najmenších. Koncert Súkromnej základnej umeleckej školy z Liptovského Hrádku prinesie predstavenie na motívy muzikálu Na skle maľované. Návštevníci si vypočujú známe piesne Pavla Hammela a kapely Peter Bič Project.



„Chceme, aby jarmokom žil každý kút námestia nielen hlavné pódium, preto sme niektoré vystúpenia presunuli k fontáne Metamorfózy. Pre deti sme okrem tvorivých dielní a workshopov pripravili rozprávkové predstavenia, školu tanca a pekné fotky si môžu spraviť s obľúbenými chodúliarmi,“ doplnil Blcháč.



Tento rok mesto pripravilo aj minigastro kútik pre najmenších návštevníkov. „V okolí fontány Metamorfózy ich zláka vôňa francúzskych palaciniek, poctivých hotdogov, cukrovej vaty a zemiakových špirál. V tejto časti námestia zakotvia aj ockovia, odstavený tu bude BeerBus s viacerými pivkami,“ dodala Linda Ilavská z mestského úradu.