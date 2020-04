Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši sa v tomto roku neuskutočnia

Liptovský Mikuláš 27. apríla (TASR) - Stoličné dni sa tento rok v Liptovskom Mikuláši neuskutočnia. Organizáciu podujatia, ktoré sa malo konať od 18. do 20. júna, prerušili v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



"Aj v prípade, že by do júna vláda uvoľnila opatrenia, nie je reálne podujatie zorganizovať. Nejde totiž o jednodňovú akciu, zapája sa do nej veľa aktérov v rámci hlavného programu, aj predajcovia z celej krajiny, ktorí si rezervujú predajné miesta mesiace dopredu," vysvetlila Soňa Višňovská z marketingového oddelenia liptovskomikulášskej radnice.



Podla Višňovskej boli Stoličné dni vždy jedným z nosných podujatí otvorenia letnej turistickej sezóny. "Tento rok sa nám to už, žiaľ, nepodarí stihnúť, no sledujeme vývoj situácie s novým koronavírusom a máme snahu organizovať aspon podujatia v rámci Mikulášskeho leta, tiež Švábkafest, ale aj ďalšie tradičné letné aktivity," dodala.