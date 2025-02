Štôlňa Glanzenberg ponúka unikátny pohľad do histórie baníctva

Banská Štiavnica 21. februára (TASR) - Unikátny pohľad do histórie baníctva ponúka Prázdninové fáranie do historickej štôlne Glanzenberg, ktoré počas jarných prázdnin pripravilo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici. Hovorkyňa múzea Martina Kminiaková informovala, že návštevníci ho môžu zažiť do 8. marca.



Historická štôlňa v centre mesta sa nachádza 32 metrov pod zemou, návštevníci v nej prejdú 500-metrovým úsekom. Prehliadka trvá 90 minút a pre návštevníkov je podľa Kminiakovej skutočne unikátnym a autentickým zážitkom.



Hovorkyňa múzea v tejto súvislosti upozornila, že návšteva tohto banského podzemia je vhodná pre deti od šesť rokov. "Menší návštevníci si to nevedia užiť, nie je to pre nich naozaj vhodné. Ale starší veľmi radi vyhľadávajú túto expozíciu. Je to také zážitkové fáranie a tento unikátny priestor ponúka autentický pohľad do banského podzemia a života baníkov," skonštatovala.



Kapacita vstupov je obmedzená, preto je potrebné si vstup vopred rezervovať v dostatočnom časovom predstihu. Záujemcovia tak môžu urobiť telefonicky alebo prostredníctvom rezervačného formulára na webovej stránke Slovenského banského múzea.



Kminiaková dodala, že pre obyvateľov z Banskoštiavnického okresu pripravili zľavu na vstupnom počas posledného týždňa prázdnin, keď si svoje voľné dni budú užívať školáci z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Zľavu získajú po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v okrese Banská Štiavnica.