Stopku pre zimné dovolenky si na Liptove nepripúšťajú

Liptovský Mikuláš 7. decembra (TASR) – V okrese Liptovský Mikuláš v posledných týždňoch zintenzívnili vakcináciu, stopku pre zimné dovolenky si nepripúšťajú. Podľa Kataríny Šarafínovej z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov to aktuálne vyzerá, že sa proti ochoreniu COVID-19 dal zaočkovať dostatočný počet ľudí z rizikovej skupiny. Okres by tak po skončení lockdownu mohol ostať mimo čiernej fázy COVID automatu.



"Je pre nás kľúčové, aby v zimnej sezóne mohli byť v prevádzke lyžiarske strediská, ubytovanie, gastroslužby, atrakcie aj wellness. Pokiaľ by sme sa vrátili po lockdowne ku COVID automatu, tak sa zdá, že sa nám podarilo zaočkovať dostatočný počet ľudí z rizikovej skupiny 50 plus na získanie žolíka. Naďalej však podporujeme očkovanie a nabádame ľudí, aby chránili seba aj svoje okolie," povedala Šarafínová.



Stopku pre zimnú sezónu si na Liptove nepripúšťajú, v horských strediskách je prírodný sneh. Zasnežuje sa aj technicky. "Na zimnú sezónu sa pripravujú aj ubytovatelia," povedala Šarafínová. Ubezpečila, že urobia maximum preto, aby mohli čo najskôr spustiť zimnú sezónu a privítať na Liptove hostí.



Očkovanie pripravuje OOCR v spolupráci s mestami, obcami, Žilinským samosprávnym krajom a partnermi. V okrese Liptovský Mikuláš pokračuje vakcinácia denne v Liptovskej nemocnici s poliklinikou aj v obciach. V utorok v Pribyline, Liptovskej Kokave a Bobrovci, ďalšie dni v obciach Važec, Východná a Smrečany.