Storočnicu Robotníckeho domu pripomenie večer videomapping na fasáde
Dvojposchodový Robotnícky dom sídli na Robotníckej ulici. Jeho špecifické postavenie naznačuje aj to, že bol ako jediný z robotníckych domov na Slovensku vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. októbra (TASR) - Od otvorenia Robotníckeho domu v Banskej Bystrici uplynulo v sobotu presne 100 rokov. Miestni robotníci ho začali stavať z vlastných prostriedkov ako svoj kultúrny stánok v roku 1924 a o rok neskôr, 4. októbra 1925, sprístupnili verejnosti, vďaka čomu v ňom začal pulzovať kultúrny život mesta. Samospráva si významné jubileum pripomenie večerným videomappingom na fasáde domu i sériou ďalších podujatí. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Videomapping budú môcť návštevníci obdivovať v polhodinových intervaloch od 19.00 do 23.00 h. Okrem toho pozývame návštevníkov, aby vstúpili do priestorov Robotníckeho domu, kde bude pripravené pohybovo-svetelné vystúpenie inšpirované folklórom Podpoľania v podaní Univerzitného folklórneho súboru Mladosť,“ uviedol zakladateľ festivalu Svetlo v meste Oliver Kuklovský.
Ako dodal, v sprievode hudby v podaní huslistu Andreja Barana, ktorý zahrá priamo z okna domu, zažijú návštevníci fascinujúcu svetelnú inštaláciu pod názvom Storočnica v novom svetle.
Dvojposchodový Robotnícky dom sídli na Robotníckej ulici. Jeho špecifické postavenie naznačuje aj to, že bol 26. júna 1963 ako jediný z robotníckych domov na Slovensku vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Viackrát prešiel obnovou, neskôr bol pre nevyhovujúci technický stav zatvorený.
„V roku 2015 sa nám podarilo z eurofondov realizovať jeho komplexnú rekonštrukciu a vrátiť doň život. Dnes je dejiskom desiatok podujatí, kvalitnej hudby i umenia a patrí k vyhľadávaným miestam obyvateľov a návštevníkov Banskej Bystrice. Svojimi umeleckými návštevami ho poctili domáce aj zahraničné hudobné a dramatické súbory i jednotlivci. Verím, že aj naďalej bude miestom dobrej atmosféry, stretávania sa ľudí, miestom života a energie,“ doplnil primátor Ján Nosko.
Návštevníci si v Robotníckom dome v pracovných dňoch môžu pozrieť výstavu s názvom Robotnícky? Áno, kultúrny!. „Prezentuje kľúčové historické a ideové momenty výstavby a fungovania tohto významného kultúrneho a spoločenského stánku. Cieľom výstavy je ukázať, že Robotnícky dom nebol len budovou, ale miestom, kde sa stretávali generácie, kde sa rodili nové myšlienky, kde sa spájala kultúra s každodennosťou,“ dodala Zuzana Kohútová z Kultúrneho centra Robotnícky dom.
