Storočnicu skautského hnutia na hornej Nitre pripomína výstava

Prievidza 17. novembra (TASR) - Skautské hnutie na hornej Nitre funguje už 100 rokov. Storočnicu pôsobenia skautov v regióne pripomína výstava, ktorú si môže verejnosť pozrieť v budove Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi do 24. novembra.



Sto rokov od začiatku pôsobenia skautov na hornej Nitre uplynulo na jar tohto roka, míľnik dokladuje publikácia z roku 1932, podľa ktorej sa tak malo diať v roku 1924 v izbičke Jána Fogeltona na námestí. "U tohto prvého vodcu sa mali stretávať ľudia, ktorých skautská organizácia zaujala. V publikácii sa píše aj o pôvodnej činnosti. Skauti veľmi radi chodili do prírody, v 30. rokoch 20. storočia bolo populárne chodiť na Kľak," spomenul vodca 14. zboru Prievidza Alojz Vlčko.



S príchodom totalitných režimov tieto skauting podľa neho zakazovali, stalo sa tak počas Slovenského štátu a následne i počas komunizmu, pričom skauti sa hnutie snažili obnoviť vždy, keď to bolo možné. "Po druhej svetovej vojne tu bol dôležitý profesor Štefan Sámel, kňaz, ktorý pôsobil na prievidzskom gymnáziu. Pamätníci si spomínali, že veľmi radi chodili na Bôrik pri Nitrianskom Pravne, kde bola skautská základňa. Rozvinutý tu bol tiež dievčenský skauting," priblížil.



Hnutie totalitná moc opäť neskôr zakázala. Štátna moc i ľudí, ktorí boli pri ňom, perzekvovala. Jedným z nich bol i Ján Manas, ktorého väznili a zomrel veľmi mladý. Medzi skautmi v regióne v minulých desaťročiach pôsobil i spisovateľ Daniel Hevier či bývalý hlavný hygienik SR Gabriel Šimko.



Skauting obnovili po Nežnej revolúcii na jar v roku 1990, na výzvu obnoviť hnutie vtedy zareagovali rodičia Vlčka, ktorý je skautom od 90. rokov 20. storočia.



"Na výstave, ktorú sme pripravili k výročiu, sme zhromaždili kroniky, archívne fotografie, je tam zadokumentovaná táto história. Snažili sme sa ju spraviť zaujímavou i pre deti, ktoré sa môžu naučiť viazať nejaký uzol. Je tam i rozbalená krabička poslednej záchrany. Aj takto sa snažíme deti nadchnúť pre skauting," ozrejmil Vlčko.



Výstavu si v budove školy na Ulici G. Švéniho môžu návštevníci pozrieť do 24. novembra, otvorená je v pracovné dni od 9.00 h do 11.00 h a od 16.00 h do 18.00 h.