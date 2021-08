Storočnicu turizmu v Demänovskej Doline oslavuje obec zábavne i poučne

Demänovská Dolina 6. augusta (TASR) – Okrúhlych 100 rokov turizmu oslavuje obec Demänovská Dolina dvojdňovým podujatím "Demänovská dračia 100PA". V piatok ho otvorila rodinná turistická hra Cesta draka Demiána, pokračovalo spomienkami bývalých horských záchranárov a jaskyniarov, kvízmi i ukážkami záchranárskej a hasičskej techniky. Interaktívny program sa uskutoční aj v sobotu 7. augusta. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Napriek počiatočnej nepriazni počasia do doliny v piatok od predpoludnia prichádzali rodiny za zábavou i poznaním. "Oboje našli na Ceste draka Demiána, prechádzke po trase Príbehu vody, kde ich okrem prírodných krás bezprostrednej blízkosti riečky Demänovky čakali štyri stanovištia. Na nich najmä malí turisti zbierali pečiatky po splnení zábavno-náučných úloh zameraných na znalosť zaujímavostí Liptova a jeho prírody. Na konci získali za úspešné zvládnutie cesty odmenu," povedala Šarafínová.



Bývalí horskí záchranári Ján Macek a Karol Špánik priblížili záujemcom históriu turistiky a záchranárskej činnosti. "So súčasnými technickými vymoženosťami by sme dokázali zachrániť viac ľudí. Na druhej strane, zásahov a nehôd je aj dnes veľa, lebo mnohým návštevníkom chýba dostatok rešpektu k horám," uviedol Macek.



V sobotu obohatí podujatie aj mobilné planetárium. Program dotvoria zábavné kvízy pre malých aj veľkých, ukážky práce horských záchranárov a hasičov aj detské atrakcie na skákanie. Kto sa na podujatie vyberie na bicykli, môže sa zaradiť do žrebovania o cyklistický dres Liptova.