Storočný hasičský špeciál by sa mal do Milochova vrátiť už v máji

Považská Bystrica 6. februára (TASR) - Historické storočné hasičské vozidlo Chevrolet Utility Express Truck by sa malo po komplexnej rekonštrukcii v máji vrátiť do považskobystrickej mestskej časti Milochov. Počas návštevy špeciálnej dielne na rekonštrukciu hasičských vozidiel v Turanoch to povedal primátor Považskej Bystrice Karol Janas.



Unikátny hasičský špeciál z roku 1924 slúžil až do roku 1950 dobrovoľným hasičom vtedajšej samostatnej obci Milochov. Automobil použila neskôr hudobná skupina Elán pri natáčaní videoklipu k piestni Kaskadér. Potom hasičský skvost na niekoľko desaťročí zmizol. V roku 2020 však kontaktoval majiteľ vozidla vtedajšieho poslanca považskobystrického mestského zastupiteľstva za Milochov Jána Kunovského.



"Informoval ma, že v stodole našli hasičské auto, na ktorom je napísané Hasičský sbor Milochov. Požiadal som o zaslanie fotografií a bolo jasné, že sa našlo staré historické auto hasičov z Milochova. Majiteľ mi povedal, že vozidlo ide predať za 15.000 eur záujemcovi do Košíc. Požiadal som ho, či by nemohol počkať s predajom," uviedol Kunovský s tým, že oslovil považskobystrického primátora so žiadosťou o záchranu vozidla a jeho získanie do majetku mesta.



"Hasičské vozidlo už bolo pripravené na predaj zberateľovi do Košíc. S pôvodným majiteľom sme sa však dohodli, že nám ho predá. Vedel, že sa oň postaráme a bude robiť radosť obyvateľom regiónu," skonštatoval Janas.



Automobil bol podľa neho vo veľmi zlom stave, mesto sa rozhodlo, že ho dá zrekonštruovať renomovanej spoločnosti na opravu hasičskej techniky v Turanoch. Chevrolet podľa neho pred rekonštrukciou úplne rozobrali, dnes však už je opäť takmer vo svojom pôvodnom stave.



"Do troch mesiacov by mohlo byť úplne hotové. To by nás potešilo, pretože by unikátne vozidlo mohlo byť súčasťou osláv patróna hasičov sv. Floriána, ktoré každoročne robíme. Vozidlo chceme ponechať v Milochove, kam pôvodne patrilo. Ale keďže už sa nebude používať na hasičské účely, okrem Milochova ho budeme chcieť vystavovať aj v Považskej Bystrici, aby sa z neho mohlo tešiť čo najviac obyvateľov," uzavrel Janas.