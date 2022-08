Stotisícou návštevníčkou Trenčianskeho hradu je Košičanka A. Černoková

Trenčín 18. augusta (TASR) - Stotisícou návštevníčkou Trenčianskeho hradu v tomto roku je Košičanka Adriana Černoková. Na hrad prišla vo štvrtok s manželom Petrom a dcérami Katarínou a Martinou. Trenčianske múzeum v Trenčíne venovalo jubilejnej návštevníčke let teplovzdušným balónom.



"Každý rok si robíme prehliadku niektorej časti Slovenska. Teraz sme boli na Orave, navštívili sme aj hrad Strečno a cestou do Bratislavy sme sa rozhodli, že si pozrieme Trenčiansky hrad," povedala jubilejná návštevníčka s tým, že na Trenčianskom hrade bola prvýkrát a zanechal v nej veľmi dobrý dojem.



O lete balónom snívala už dávnejšie. Raz ho už mala naplánovaný, no pre silný vietor let zrušili. "Som milo prekvapená, že let balónom sa dostal ku mne," doplnila.



Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Petra Martiniska v minulom roku privítali stotisíceho návštevníka až na Silvestra, tento rok už v polovici augusta. Ešte pred dvomi mesiacmi podľa neho nevyzerali čísla príliš lichotivo.



"Návštevnosť sa nám veľmi pekne rozbehla teraz počas augusta. Napríklad posledná sobota bola rekordná, keď za celý deň prišlo na hrad viac ako 2400 návštevníkov. Ľudia sa pravdepodobne vrátili z júlových dovoleniek v zahraničí a v auguste trávia dovolenku na Slovensku. V porovnaní s minulým rokom evidujeme aj nárast počtu zahraničných návštevníkov, keďže cestovanie je voľnejšie," doplnil riaditeľ.



Rekordnú návštevnosť na Trenčianskom hrade zaznamenali v roku 2019, keď na hrad prišlo viac ako 150.000 turistov. Podľa Martiniska je dnes ešte predčasné hovoriť o novom rekorde. K zvýšeniu návštevnosti prispelo aj otvorenie nového vstupu a sprístupnenie južného opevnenia hradu.