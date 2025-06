Stovka sestier sa zaoberala problémami v ošetrovateľskej praxi

Prešov 19. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje v sieťovaní zdravotných sestier pôsobiacich na jeho území. Už po štvrtýkrát ich spojila na odbornej konferencii, tentoraz na tému ošetrovateľskej praxe a pôrodnej asistencie. Na Úrad Prešovského samosprávneho kraja prijala v stredu (18. 6.) pozvanie takmer stovka sestier z ústavných a ambulantných zariadení či hospicov, ale tiež zástupcovia rezortu zdravotníctva. Odborná konferencia sa zamerala na nuansy pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej praxe v regióne. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Program konferencie bol rozdelený do troch blokov. Každý priblížil problémy, ktoré sa vyskytujú v praxi sestier a pôrodných asistentiek, a to je v prvom rade ich nedostatok, ako aj náročné kritériá, ktoré musí licencovaná pôrodná asistentka pri vykonávaní praxe spĺňať. Podujatie malo podľa Jeleňovej tieto problémy jednak rozdiskutovať, identifikovať a tiež priniesť podnety pre ich riešenie.



Prvý blok sa venoval kompetenciám sestier a ich uplatňovaniu v ošetrovateľskej praxi. Okrem iných v ňom s príspevkom vystúpil riaditeľ odboru ošetrovateľstva Ministerstva zdravotníctva SR Martin Ballay.



„Výkon pôrodnej asistencie licencovanými pôrodnými asistentkami v komunite v druhom bloku predstavila prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Z pozície komory upresnila, že sa vyše dvadsať rokov snažia presadiť, aby pôrodné asistentky v praxi mali dobre vytvorené podmienky pre poskytovanie samostatnej starostlivosti či už v domácnostiach, ako sprievodná osoba pri pôrodoch alebo ako podpora po pôrode všetkých žien v domácom prostredí,“ priblížila Jeleňová.



Fakt, že pôrodná asistentka v komunite, respektíve v domácom prostredí pri žene má svoje dôležité miesto, a to práve z pohľadu podpory pri starostlivosti o dieťa, dojčení a všeobecne v šestonedelí, potvrdila aj hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre pôrodnú asistenciu Elena Drapáčová. Zdravotná dokumentácia ako zrkadlo poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti bola hlavnou témou záverečného bloku prezentácií.



Konferencia sa zamerala aj na význam prevencie a šírenie osvety v tejto téme. Pozvanie na podujatie prijali okrem predstaviteľov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a z úrovne štátu tiež zástupcovia nemocníc, Spišskej katolíckej charity, Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, slovenských zdravotných poisťovní aj z Národného centra zdravotníckych informácií.



V PSK je registrovaných 5746 sestier a 318 pôrodných asistentiek.