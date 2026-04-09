Štvrtok 9. apríl 2026
Stovky detí zo Záhoria sa zapojili do súťaže Vesmír očami detí

.
Ilustračná snímka. Foto: EASYFOTO TASR - Ladislav Vallach

Do aktuálneho ročníka sa zapojilo 46 školských zariadení, z toho 18 materských, 25 základných a tri základné umelecké školy.

Autor TASR
Senica 9. apríla (TASR) - Organizátori regionálneho kola detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2026 pre okresy Senica a okres Skalica zaevidovali celkovo 423 výtvarných prác. Vernisáž a vyhodnotenie sa uskutočnili počas uplynulého týždňa v priestoroch Záhorského osvetového strediska (ZOS). Porota udelila 25 diplomov. TASR o tom informovala Lucia Danišková zo ZOS.

Do aktuálneho ročníka sa zapojilo 46 školských zariadení, z toho 18 materských, 25 základných a tri základné umelecké školy. „Teší nás, že k nám aj tento rok zavítalo množstvo mimoriadne živých a nápaditých diel. V detských očiach nie je vesmír tmavé a pusté miesto, ale priestor plný farieb, pohybu a dobrodružstva,“ uviedla.

Odborná porota udelila spolu 25 diplomov v piatich kategóriách, ako aj cenu poroty a cenu Záhorského osvetového strediska za dielo použité na plagáte. Víťazné práce postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.

Výstavu prác si môže verejnosť pozrieť od 2. do 20. apríla. Súčasťou podujatia je aj sprievodný program Vesmírne laboratórium určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorý sa uskutoční v termíne od 13. do 17. apríla. Regionálne kolo súťaže organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj a ZOS v Senici. Súťaž organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň už po 41. raz.
.

