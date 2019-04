Stovky detských folkloristov sa predstavia na Kubínskych krpčekoch

Do divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne príde ukázať talent viac ako 500 účinkujúcich z piatich regiónov Žilinského kraja.

Dolný Kubín 19. apríla (TASR) - Detskí folkloristi sa v poslednú aprílovú nedeľu po dvoch rokoch opäť predstavia na krajskej postupovej súťaži Kubínske krpčeky. Do divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne príde ukázať talent viac ako 500 účinkujúcich z piatich regiónov Žilinského kraja.



Riaditeľ Oravského kultúrneho strediska (OKS) Miroslav Žabenský informoval, že Kysuce budú reprezentovať detské folklórne súbory Bukovinka z Turzovky, Nezábudka z Rudiny a Drevárik z Krásna nad Kysucou. Z horného Považia na Oravu zavítajú Detský folklórny súbor (DFS) Stavbárik zo Žiliny, Cipovička zo Žiliny a Hájovček zo Strečna. „Dvoch reprezentantov bude mať aj Turiec – detské súbory Turiec a Kalužiar z Martina. Za Liptov sa predstavia kolektívy z Liptovského Mikuláša Ďumbier a Pramienok, ako i DFS Cindruška z Liptovského Hrádku,“ vymenoval. Oravu bude zastupovať súbor z tanečného odboru Základnej umeleckej školy z Trstenej, DFS Lokčan z Lokce a DFS Roháčik zo Zuberca.



Súťaž sa uskutoční 28. apríla o 13. h. Všetkých štrnásť súťažných pásiem bude hodnotiť odborná porota v zložení Miroslava Palanová, Katarína Babáčková a Karol Kočík. „Tá okrem zaradenia súborov do zlatého, strieborného a bronzového pásma určí aj tri kolektívy, ktoré postúpia do najvyššieho kola tejto súťaže, teda na celoštátnu súťažnú prehliadku Eniky, beniky. Tá sa tento rok po prvý krát uskutoční na novom mieste, a to v Košiciach 8. a 9. júna 2019,“ doplnil Žabenský.



Podujatie organizuje OKS v Dolnom Kubíne, z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Vstup na súťaž je voľný.