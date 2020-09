Stovky ľudí pochodovali Popradom na podporu zamestnancov nemocnice

Bratislava/Poprad 22. septembra (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí v utorok popoludní vyjadrilo pochodom cez mesto podporu zamestnancom nemocnice v Poprade.









Zamestnanci nemocnice chceli pôvodne počas protestu vyjadriť nespokojnosť s jej vedením. Avšak riaditeľ popradskej nemocnice Anton Hanušín požiadal o uvoľnenie z funkcie. V pondelok (21. 9.) o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že jeho žiadosť bude akceptovať.



Minister v týchto dňoch navštívil popradskú nemocnicu, kde diskutoval so zamestnancami. "Zdravotnícke zariadenie po tom, ako generálny riaditeľ ponúkol svoju funkciu, bude mať po zasadnutí dozornej rady až do ukončenia riadneho výberového konania dočasne poverené vedenie," informuje o tom rezort zdravotníctva na sociálnej sieti.



Účastníci pochodu sa presunuli od nemocnice na Námestie sv. Egídia do priestoru medzi kostolmi. Okrem samotných zamestnancov nemocnice sa do pochodu zapojila aj verejnosť, vedenie mesta Poprad a Vysokých Tatier i predstavitelia zdravotníckych organizácií.



"Veríme, že minister zdravotníctva poverí ďalším vedením tejto nemocnice človeka, ktorý bude mať prirodzenú autoritu a podporu nielen u zamestnancov, ale aj u širokej odbornej verejnosti," uviedla Slovenská lekárska komora. Nový riaditeľ by podľa komory mal vytvoriť na pracovisku atmosféru, ktorá bude nielen v prospech zamestnancov nemocnice, ale aj pacientov.



Petíciu proti bývalému riaditeľovi nemocnice podpísalo viac ako 500 zamestnancov.