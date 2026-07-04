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Stovky ľudí pomáhajú obnovovať turistickú infraštruktúru
Mikuláš Virág z klubu doplnil, že aktuálne majú zaevidovaných vyše 770 dobrovoľníkov od Bratislavy až po Michalovce a niekedy sa do aktivít zapoja aj cudzinci z Česka, Nemecka či Poľska.
Autor TASR
Vysoké Tatry 4. júla (TASR) - Stovky dobrovoľníkov z turistického klubu Hikemates už niekoľko rokov pomáhajú budovať a opravovať turistickú infraštruktúru v slovenských horách. Predseda klubu Patrik Pajta pre TASR priblížil, že ide o ľudí z rôznych spoločenských oblastí od lekárov, zamestnancov v korporátoch cez IT špecialistov až po dôchodcov a mužov z urbárov. Potvrdil, že pri získavaní dobrovoľníkov majú paradoxne opačný problém ako iné neziskové organizácie a často musia pre veľký záujem ľudí dokonca vyberať, aby sa prestriedali.
„Prvý náš projekt bol taký 16-metrový most v Západných Tatrách. Tam sme prvýkrát zapojili 20 dobrovoľníkov. Teraz každý druhý týždeň robíme nejakú aktivitu počas sezóny zhruba od apríla do konca septembra,“ uviedol Pajta. Pravidelne zapájajú pár dobrovoľníkov na menšie aktivity a na väčších akciách, ako je aj aktuálne obnova chodníka na Kriváň, sa podieľajú aj desiatky ľudí. Pôsobia v rámci celého Slovenska, najväčšie úsilie však sústredia do Tatier. Pajta v tejto súvislosti ocenil spoluprácu so Správou Tatranského národného parku, ktorá dobrovoľníkom vyčlení viacero projektov, do ktorých ochranári sami nemôžu investovať peniaze. Práca v teréne je podľa neho rozmanitá, od demontáže starých a stavby nových mostíkov, prípravy základov, nosenie kameňov a dreva cez budovanie drevených stupňov až po dláždenie chodníkov či menej náročné činnosti, ako zabíjanie klincov a pomocná logistika.
Mikuláš Virág z klubu doplnil, že aktuálne majú zaevidovaných vyše 770 dobrovoľníkov od Bratislavy až po Michalovce a niekedy sa do aktivít zapoja aj cudzinci z Česka, Nemecka či Poľska. Oficiálna veková hranica je pre legislatívu od 18 rokov, výnimočne však pomáhajú aj rodiny s deťmi. Ľudí podľa neho motivuje najmä fakt, že robia niečo užitočné, niektorí chcú spoznať nových kamarátov do hôr a sú aj takí, pre ktorých je táto činnosť psychohygienou. „Veľa času trávim v prírode a myslím si, že by bolo dobré jej aj niečo dať, nielen brať. Zároveň to beriem aj ako svoj osobný rozvoj, je to obohacujúce aj po praktickej stránke, spoznávam nové miesta aj nových ľudí. Tá komunita je veľmi silná a stretávame sa aj v bežnom živote,“ ozrejmil dobrovoľník Tomáš Galbavý z Banskej Bystrice, ktorý pôsobí aj vývojár v automobilovom priemysle.
Hoci dobrovoľnícka práca je zadarmo, pri obnove turistickej infraštruktúry musí klub získavať finančné zdroje najmä na materiál. „Tým ľuďom treba zaplatiť stravu aj ubytovanie, keďže väčšina brigád je aj niekoľko dní. Zároveň potrebujeme profesionálnych odborníkov, zväčša tesárov alebo nejaké stroje, ktoré nám pomáhajú s manipuláciou v teréne. Taktiež vozíme materiál častokrát helikoptérou,“ pripomenul Pajta. Tieto náklady klub hradí vďaka dotáciám od komerčných partnerov, z členských príspevkov, cez rôzne nadácie, neziskové organizácie a aj formou dvoch percent z daní. V minulosti spolupracovali aj s krajskými organizáciami cestovného ruchu a pri súčasnej obnove chodníka na Kriváň im pomáhajú Ozbrojené sily SR, ktoré zabezpečili napríklad helikoptéru na vývoz materiálu. „To nám neskutočne pomáha zredukovať náklady,“ skonštatoval Pajta.
Za najväčší úspech považuje to, že každý rok dokážu plniť väčšie a väčšie ciele. Okrem iného sa im podarilo postaviť štyri útulne, vybudovali nové kompostovacie toalety na Chate pod Rysmi a čoskoro otvoria aj obnovený chodník do sedla Sedielko. „To, že dobrovoľníci budujú turistickú infraštruktúru, vytvára v nich také iné nastavenie a vážia si hodnotu prírody,“ dodal Pajta.
„Prvý náš projekt bol taký 16-metrový most v Západných Tatrách. Tam sme prvýkrát zapojili 20 dobrovoľníkov. Teraz každý druhý týždeň robíme nejakú aktivitu počas sezóny zhruba od apríla do konca septembra,“ uviedol Pajta. Pravidelne zapájajú pár dobrovoľníkov na menšie aktivity a na väčších akciách, ako je aj aktuálne obnova chodníka na Kriváň, sa podieľajú aj desiatky ľudí. Pôsobia v rámci celého Slovenska, najväčšie úsilie však sústredia do Tatier. Pajta v tejto súvislosti ocenil spoluprácu so Správou Tatranského národného parku, ktorá dobrovoľníkom vyčlení viacero projektov, do ktorých ochranári sami nemôžu investovať peniaze. Práca v teréne je podľa neho rozmanitá, od demontáže starých a stavby nových mostíkov, prípravy základov, nosenie kameňov a dreva cez budovanie drevených stupňov až po dláždenie chodníkov či menej náročné činnosti, ako zabíjanie klincov a pomocná logistika.
Mikuláš Virág z klubu doplnil, že aktuálne majú zaevidovaných vyše 770 dobrovoľníkov od Bratislavy až po Michalovce a niekedy sa do aktivít zapoja aj cudzinci z Česka, Nemecka či Poľska. Oficiálna veková hranica je pre legislatívu od 18 rokov, výnimočne však pomáhajú aj rodiny s deťmi. Ľudí podľa neho motivuje najmä fakt, že robia niečo užitočné, niektorí chcú spoznať nových kamarátov do hôr a sú aj takí, pre ktorých je táto činnosť psychohygienou. „Veľa času trávim v prírode a myslím si, že by bolo dobré jej aj niečo dať, nielen brať. Zároveň to beriem aj ako svoj osobný rozvoj, je to obohacujúce aj po praktickej stránke, spoznávam nové miesta aj nových ľudí. Tá komunita je veľmi silná a stretávame sa aj v bežnom živote,“ ozrejmil dobrovoľník Tomáš Galbavý z Banskej Bystrice, ktorý pôsobí aj vývojár v automobilovom priemysle.
Hoci dobrovoľnícka práca je zadarmo, pri obnove turistickej infraštruktúry musí klub získavať finančné zdroje najmä na materiál. „Tým ľuďom treba zaplatiť stravu aj ubytovanie, keďže väčšina brigád je aj niekoľko dní. Zároveň potrebujeme profesionálnych odborníkov, zväčša tesárov alebo nejaké stroje, ktoré nám pomáhajú s manipuláciou v teréne. Taktiež vozíme materiál častokrát helikoptérou,“ pripomenul Pajta. Tieto náklady klub hradí vďaka dotáciám od komerčných partnerov, z členských príspevkov, cez rôzne nadácie, neziskové organizácie a aj formou dvoch percent z daní. V minulosti spolupracovali aj s krajskými organizáciami cestovného ruchu a pri súčasnej obnove chodníka na Kriváň im pomáhajú Ozbrojené sily SR, ktoré zabezpečili napríklad helikoptéru na vývoz materiálu. „To nám neskutočne pomáha zredukovať náklady,“ skonštatoval Pajta.
Za najväčší úspech považuje to, že každý rok dokážu plniť väčšie a väčšie ciele. Okrem iného sa im podarilo postaviť štyri útulne, vybudovali nové kompostovacie toalety na Chate pod Rysmi a čoskoro otvoria aj obnovený chodník do sedla Sedielko. „To, že dobrovoľníci budujú turistickú infraštruktúru, vytvára v nich také iné nastavenie a vážia si hodnotu prírody,“ dodal Pajta.