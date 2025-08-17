Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
Stovky nadšencov nočnej oblohy v Hlohovci sledovali Perzeidy

Na snímke nočná obloha. Foto: TASR - Milan Kapusta

Meteorický roj sa pozorovateľom odhalil v celej jeho kráse.

Autor TASR
Hlohovec 17. augusta (TASR) - Stovky nadšencov nočnej oblohy spoločne sledovali počas tohto víkendu meteorický roj - Perzeidy v areáli Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. Súčasťou sledovania nočnej oblohy bola i prednáška Meteoroidy, meteory a meteority, informovala Atre Bodnárová z hvezdárne.

Keďže sa všetky voľné miesta na pôvodne plánované tri prednášky rýchlo obsadili, pracovníci hvezdárne vyšli v ústrety záujemcom a pridali aj štvrtý termín.

Meteorický roj sa pozorovateľom odhalil v celej jeho kráse. Okrem Perzeidov však mali možnosť sledovať aj guľovú hviezdokopu M13, Galaxiu v Andromede (M31), Saturn a vychádzajúci Mesiac.

Perzeidy sú meteorický roj, ktorý Zem každoročne pretína približne medzi 17. júlom a 24. augustom. Názov dostali podľa toho, že zdanlivo vylietajú zo súhvezdia Perzea. Maximum aktivity, teda najväčší počet meteorov za hodinu, prichádza okolo 12. a 13. augusta, ale početné jasné meteory bývajú viditeľné ešte aj niekoľko dní po ňom.

Podľa pracovníkov hvezdárne v prípade ideálnych podmienok môžu pozorovatelia v maxime vidieť 60 až 100 meteorov za hodinu. V dňoch po maxime, ako sú 15. a 16. august, sa dajú stále pozorovať desiatky meteorov za hodinu, najmä tých jasnejších. Výhodou tohtoročného pozorovania bolo, že Mesiac bol v čase pozorovania tesne pred poslednou štvrťou, takže nerušil svojím svetlom skoro večer a najlepšie šance na jasné „padajúce hviezdy“ prišli už v prvej polovici noci.
