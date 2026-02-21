< sekcia Regióny
Stovky orchideí prezentuje nová výstava v košickej botanickej záhrade
Pozornosť si zaslúži aj orchidea, ktorá vznikla krížením medzi rodmi Cattleya a Epidendrum. Tak vznikol medzirodový hybrid pomenovaný × Epicattleya.
Autor TASR
Košice 21. februára (TASR) - Krásu a pôvab orchideí môžu obdivovať návštevníci na novej výstave v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Otvorili ju v piatok (20. 2.) pod názvom Orchidey - skvosty v ríši rastlín a potrvá do 8. marca. Expozícia je sprístupnená denne od 9.00 do 17.00 h. Informovala o tom hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.
V poradí 14. ročník výstavy ponúka viac ako 800 kusov orchideí - najmä zaujímavé krížence rodov ako lišajovec, vanda, cymbídium, dendróbium, črievičkovec a iné. Vo vestibule záhrady bude zároveň prebiehať predaj rôznych rodov orchideí. Návštevníci sa môžu tešiť aj na originálny aranžmán v presklenej vitríne realizovaný v spolupráci so strednou odbornou školou (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku.
Vedúca oddelenia tropickej a subtropickej flóry Botanickej záhrady UPJŠ Valéria Kocová ozrejmila, že k najčastejšie pestovaným orchideám v domácnostiach patria kultivary a krížence rodu lišajovec, ktoré sú obľúbenými orchideami s atraktívnymi kvetmi. „Botanické druhy rodu lišajovec rastú ako epifytické rastliny v dažďových pralesoch Ázie, Novej Guiney a severnej Austrálie. Jedným z botanických druhov, ktorý návštevníci budú môcť vidieť aj na našej výstave, je Phalaenopsis equestris. Pochádza z Filipín, hoci sa vyskytuje aj na Taiwane, a je základom mnohých hybridných lišajovcov, ktoré sú dnes v masovej ponuke a predaji,“ priblížila.
Pozornosť si zaslúži aj orchidea, ktorá vznikla krížením medzi rodmi Cattleya a Epidendrum. Tak vznikol medzirodový hybrid pomenovaný × Epicattleya.
Botanická záhrada pripomína, že v našich podmienkach má väčšina tropických orchideí svoje obdobie kvitnutia práve v zime. Napriek tomu nie je jednoduché pripraviť výstavu so zastúpením širokého spektra rodov orchideí. Mnohé rody totiž začínajú kvitnúť už v októbri, iné až vo februári. Práve preto časť vystavených rastlín tvoria vlastné výpestky a časť pochádza z burzy v Holandsku.
Riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi zároveň informoval, že opätovne je pre verejnosť sprístupnený skleník Viktória, ktorý bol viac ako pol roka zatvorený z dôvodu rekonštrukcie kúrenia. „Sme radi, že sa nám podarilo havarijný stav odstrániť a zabrániť nevyčísliteľným stratám v zbierkovom fonde. Keďže ide o tropický skleník, veľká časť výsadieb je venovaná práve epifytickým rastlinám, medzi ktoré patria orchidey,“ uviedol.
V poradí 14. ročník výstavy ponúka viac ako 800 kusov orchideí - najmä zaujímavé krížence rodov ako lišajovec, vanda, cymbídium, dendróbium, črievičkovec a iné. Vo vestibule záhrady bude zároveň prebiehať predaj rôznych rodov orchideí. Návštevníci sa môžu tešiť aj na originálny aranžmán v presklenej vitríne realizovaný v spolupráci so strednou odbornou školou (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku.
Vedúca oddelenia tropickej a subtropickej flóry Botanickej záhrady UPJŠ Valéria Kocová ozrejmila, že k najčastejšie pestovaným orchideám v domácnostiach patria kultivary a krížence rodu lišajovec, ktoré sú obľúbenými orchideami s atraktívnymi kvetmi. „Botanické druhy rodu lišajovec rastú ako epifytické rastliny v dažďových pralesoch Ázie, Novej Guiney a severnej Austrálie. Jedným z botanických druhov, ktorý návštevníci budú môcť vidieť aj na našej výstave, je Phalaenopsis equestris. Pochádza z Filipín, hoci sa vyskytuje aj na Taiwane, a je základom mnohých hybridných lišajovcov, ktoré sú dnes v masovej ponuke a predaji,“ priblížila.
Pozornosť si zaslúži aj orchidea, ktorá vznikla krížením medzi rodmi Cattleya a Epidendrum. Tak vznikol medzirodový hybrid pomenovaný × Epicattleya.
Botanická záhrada pripomína, že v našich podmienkach má väčšina tropických orchideí svoje obdobie kvitnutia práve v zime. Napriek tomu nie je jednoduché pripraviť výstavu so zastúpením širokého spektra rodov orchideí. Mnohé rody totiž začínajú kvitnúť už v októbri, iné až vo februári. Práve preto časť vystavených rastlín tvoria vlastné výpestky a časť pochádza z burzy v Holandsku.
Riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi zároveň informoval, že opätovne je pre verejnosť sprístupnený skleník Viktória, ktorý bol viac ako pol roka zatvorený z dôvodu rekonštrukcie kúrenia. „Sme radi, že sa nám podarilo havarijný stav odstrániť a zabrániť nevyčísliteľným stratám v zbierkovom fonde. Keďže ide o tropický skleník, veľká časť výsadieb je venovaná práve epifytickým rastlinám, medzi ktoré patria orchidey,“ uviedol.