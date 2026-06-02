Stovky stredoškolákov v Nitre navštívil vlak Revolution Train
Autor TASR
Nitra 2. júna (TASR) - Vyše 300 žiakov stredných škôl navštívilo preventívny vlak, ktorý prišiel v utorok do Nitry v rámci projektu Revolution Train Tour 2026. Projekt sa sústreďuje najmä na prevenciu užívania drog, alkoholu, šikany, kriminality a ďalších rizikových foriem správania, informovali organizátori.
Hlavným cieľom je podporiť u mladých ľudí zodpovednosť, kritické myslenie a povedomie o tom, že každé rozhodnutie môže významne ovplyvniť ich budúcnosť. „Ak tento vlak pomôže čo i len jedinému mladému človeku urobiť správne rozhodnutie v zlomovom momente, stálo to za to. Presne takto si predstavujem modernú prevenciu. Nie poučovanie, ale prežívanie,“ skonštatoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík.
Špeciálne upravený 165 metrov dlhý vlak je poskladaný zo šiestich multimediálnych vozňov, štyroch kinosál a z ôsmich interaktívnych miestností. Tie slúžia ako vzdelávacie spoty a priestor pre improvizáciu rôznych životných situácií. „Témy drog, alkoholu a návykových látok sú dlhodobo súčasťou výchovného pôsobenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Revolution Train však prináša niečo navyše - intenzívny, takmer fyzicky prežívaný zážitok, ktorý klasická beseda či prednáška jednoducho nahradiť nedokáže,“ povedala Andrea Valchoňová z Odboru školstva Úradu NSK.
