Stovky košických medikov pomáhajú v boji proti pandémii

Košice 16. marca (TASR) - Už rok pomáhajú študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach slovenskému zdravotníctvu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Kým v prvej vlne ich vypomáhali desiatky, aktuálne sú v prvej línii stovky študentov tejto fakulty. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Jaroslava Oravcová.



Pred rokom začali pomáhať prví košickí medici ako dobrovoľníci v call centre regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pri triáži pacientov na urgentných príjmoch v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice. Nápomocní nie sú len študenti študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, ale aj študenti zdravotníckych odborov ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. Najviac ich pomáha v UNLP. „Už od jesene nám vypomáhalo zhruba 100 študentov LF UPJŠ, ale potrebovali sme ich na výpomoc ďalších 70, keďže naši zdravotníci boli už veľmi vyčerpaní a mnohí boli v karanténe, alebo práceneschopní pre ochorenie COVID-19. Študenti teraz pracujú na 'necovidových' aj 'covidových' pracoviskách,“ povedal výkonný riaditeľ nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo. Viac ako 20 študentov v uplynulých dňoch nastúpilo do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Ďalší pracujú pre rôzne zdravotnícke zariadenia na východnom Slovensku alebo realizujú odbery a vyhodnocujú antigénové testy na mobilných odberových miestach, prípadne vypomáhajú v očkovacích centrách.



Podľa dekana fakulty Daniela Pellu je to pre študentov príležitosť získať neoceniteľné skúsenosti z praxe, ale zároveň je to pre nich aj psychicky náročné obdobie. „Počas dňa majú online výučbu a popoludní, v noci alebo cez víkendy pracujú, a to neraz fyzicky dosť náročne a s veľkým psychickým vypätím,“ povedal. Potvrdila to aj medička Klaudia Pištejová. „Skĺbenie práce v nemocnici a na odberovom mieste so školou nie je jednoduché, no beriem to ako službu verejnosti a prípravu na moje budúce lekárske povolanie,“ povedala.



V boji s pandémiou pomáhajú aj zahraniční študenti. „Z dôvodu dištančnej výučby odišlo množstvo našich študentov do svojich domovských krajín, kde takisto pomáhajú v nemocniciach – máme informácie o takýchto študentoch z Poľska, Nemecka, Talianska, Španielska, ale aj iných krajín,“ spresnila prodekanka pre pedagogickú činnosť v 4. - 6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo na UPJŠ Želmíra Macejová.