Stovky veriacich putovali ku kaplnke v Strednom Čepeni
Vo svojej homílii arcibiskup Orosch veriacim priblížil duchovný význam liturgického sviatku.
Autor TASR
Sereď 17. augusta (TASR) - Stovky veriacich sa v nedeľu dopoludnia vydali v procesii od farského kostola v Seredi ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v Strednom Čepeni. Na posvätné miesto putovali pútnici zo širokého okolia pri príležitosti mariánskeho sviatku Nanebovzatia Panny Márie, informoval kanonik Ján Hallon, farár dekan v Seredi. Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch.
Vo svojej homílii arcibiskup Orosch veriacim priblížil duchovný význam liturgického sviatku, ktorý je v tejto farnosti spojený s hodovou slávnosťou a mariánskou púťou. Pripomenul zároveň historické súvislosti vzniku čepenského pútnického miesta.
Podľa kanonickej vizitácie z roku 1847 postihla Sereď v roku 1831 cholerová epidémia, počas ktorej mnoho ľudí zomrelo. Obyvatelia po ukončení epidémie postavili v Strednom Čepeni dnešnú Kaplnku Nanebovzatia Panny Márie, vtedy zasvätenú Panne Márii Pomocnici kresťanov. Táto kaplnka bola postavená na mieste staršieho kostola spomínaného v roku 1634. Odvtedy sa tu každoročne koná mariánska púť. Toto miesto je dnes zaradené medzi pútnické miesta Trnavskej arcidiecézy.
