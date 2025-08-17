Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
Stovky veriacich putovali ku kaplnke v Strednom Čepeni

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Vo svojej homílii arcibiskup Orosch veriacim priblížil duchovný význam liturgického sviatku.

Autor TASR
Sereď 17. augusta (TASR) - Stovky veriacich sa v nedeľu dopoludnia vydali v procesii od farského kostola v Seredi ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v Strednom Čepeni. Na posvätné miesto putovali pútnici zo širokého okolia pri príležitosti mariánskeho sviatku Nanebovzatia Panny Márie, informoval kanonik Ján Hallon, farár dekan v Seredi. Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch.

Vo svojej homílii arcibiskup Orosch veriacim priblížil duchovný význam liturgického sviatku, ktorý je v tejto farnosti spojený s hodovou slávnosťou a mariánskou púťou. Pripomenul zároveň historické súvislosti vzniku čepenského pútnického miesta.

Podľa kanonickej vizitácie z roku 1847 postihla Sereď v roku 1831 cholerová epidémia, počas ktorej mnoho ľudí zomrelo. Obyvatelia po ukončení epidémie postavili v Strednom Čepeni dnešnú Kaplnku Nanebovzatia Panny Márie, vtedy zasvätenú Panne Márii Pomocnici kresťanov. Táto kaplnka bola postavená na mieste staršieho kostola spomínaného v roku 1634. Odvtedy sa tu každoročne koná mariánska púť. Toto miesto je dnes zaradené medzi pútnické miesta Trnavskej arcidiecézy.
.

