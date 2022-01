Obec Stožok momentálne neuvažuje o výstavbe ďalších nájomných bytov

Stožok 7. januára (TASR) – Obec Stožok v Detvianskom okrese momentálne neuvažuje o výstavbe ďalších nájomných bytov. Pre TASR to uviedla Miroslava Sabolová z obecného úradu.



„Všetky sú obsadené a je o ne veľký záujem,“ spomenula. Poznamenala tiež, že ich prideľovanie záujemcom je podľa poradovníka, ktorý sa každý rok aktualizuje.



O odovzdaní bytov do užívania podľa nej rozhoduje trojčlenná komisia. Podmienky získania sú podľa zákona o sociálnom bývaní a ďalšou je tiež zloženie zábezpeky vo výške nájomného za šesť mesiacov. „Jednoizbové byty v Stožku nemáme, iba dvojizbové a trojizbové. Nájom je do 200 eur, bez elektriny a plynu,“ zhrnula.



V roku 2007 odovzdali v tejto obci prvé byty, ďalšie pribudli v rokoch 2008 a 2009. „Cieľom výstavby bolo aj zvýšenie populácie obce,“ podotkla Sabolová. Pripomenula tiež, že v roku 2000 bolo v Stožku 714 obyvateľov, v roku 2009 ich bolo 911 a v roku 2021 to bolo 1107 ľudí.