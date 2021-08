Strabag postaví v Trenčíne cyklotrasu za viac ako 260.000 eur

Trenčín 26. augusta (TASR) – Úsek cyklotrasy od nového cestného mosta po starý železničný most v Trenčíne bude stavať spoločnosť Strabag. Vyplýva to z výsledku verejného obstarávania, ktoré zverejnilo mesto Trenčín vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky sú stavebné práce na cyklotrase v úseku Ulice Ľ. Stárka od nového cestného mosta po starý železničný most. Trasa je vedená na začiatku úseku po miestnej komunikácii Ulice Ľ. Stárka, následne prechádza na teleso hrádze, po ktorom je vedená väčšia časť trasy. Pod starým cestným mostom prechádza do novej navrhovanej cyklistickej cestičky pozdĺž telesa hrádze a končí pri starom železničnom moste s napojením na jestvujúce spevnené plochy.



Predpokladaná hodnota zákazky klesla v procese verejného obstarávania (formou elektronickej aukcie) z pôvodných 302.264 eur na vysúťaženú sumu 261.729 eur. Spoločnosť Strabag uspela v konkurencii ďalších štyroch záujemcov o zákazku. Trenčianska radnica bude výstavbu financovať z eurofondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.