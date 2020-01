Štrajk autodopravcov obmedzí dopravu v hlavnom meste aj cez víkend

Bratislava 10. januára (TASR) - Dopravné obmedzenia v hlavnom meste v súvislosti so štrajkom autodopravcov budú pokračovať aj počas víkendu. Bratislavskí krajskí policajti o tom informujú na sociálnej sieti.



Rožňavská ulica v Bratislave bude v smere do mesta prejazdná len v pravom jazdnom pruhu, v smere von z mesta bude premávka bez obmedzení. "Plánovaná je aj úplná blokácia cestnej komunikácie v doposiaľ presne neurčenom čase," napísali policajti s tým, že o vývoji dopravnej situácie budú priebežne informovať.



Bratislavská polícia tiež informovala, že hraničný priechod Brodské na diaľnici D2 v smere na Slovensko bude v sobotu (11. 1.) podľa aktuálnych informácií blokovaný pre nákladnú dopravu v jednom jazdnom pruhu, a to v čase približne od 8.00 do 20.00 h. V nedeľu (12. 1.) je plánovaná blokácia tohto hraničného priechodu v čase zhruba od 22.00 h.



Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie, a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva riešenia, a to 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. Požadovala rokovanie s vládou SR o predložených požiadavkách.