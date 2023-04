Štrajková pohotovosť odborárov DPMK trvá, má sa začať vyjednávanie

Košice 27. apríla (TASR) - Odborári pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) zostávajú v štrajkovej pohotovosti. Po štvrtkovom schválení rozpočtu mesta na tento rok, ktorý na svojom mimoriadnom zasadnutí odobrilo mestské zastupiteľstvo (MsZ), to pre TASR za odborárov uviedla Andrea Vindišová.



Na základe rozpočtu mesta pôjde DPMK 32,312 milióna eur. Z toho predstavujú bežné výdavky sumu 28,512 milióna eur, ďalších 2,8 milióna eur tvorí úhrada strát za služby vo verejnom záujme a jeden milión eur je určený na kapitálové výdavky. Odborári so sumou na pokrytie bežných výdavkov nie sú spokojní. "Už teraz je redukovaná doprava v meste, čo sa týka výkonov, vo výške 6,8 percenta. Znižujú sa výkony pre občanov mesta v rámci šetrenia finančných prostriedkov," povedal pre TASR predseda základnej organizácie vodičov MHD pri DPMK Ivan Horváth s tým, že doposiaľ neboli uspokojené ani potreby zamestnancov v súvislosti s infláciou a zdražovaním.



"Počkáme do podpísania rozpočtu primátorom, otvárame kolektívne vyjednávanie a uvidíme, čo bude ďalej," dodala pre TASR Vindišová. V štrajkovej pohotovosti budú podľa jej slov dovtedy, kým nebude uzavreté kolektívne vyjednávanie. Generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák verí, že sa dohodnú.



Štrajkovú pohotovosť vyhlásili odborové organizácie pri DPMK v januári, a to s cieľom naplnenia hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov. Ostrý štrajk zorganizovali 14. februára, čo paralyzovalo košickú MHD. Jeho ukončeniu predchádzalo rokovanie medzi vedením DPMK a zúčastnenými mestskými poslancami, prevažne šéfmi poslaneckých klubov. Vyhlásením garantovali napríklad pokrytie prevádzkových nákladov DPMK pre tento rok vo výške minimálne 30 miliónov eur či zvýšenie tarifných miezd zamestnancov v priemere o 15 percent.