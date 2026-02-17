< sekcia Regióny
Strana Dunaj predstavila časť svojho volebného programu pre Bratislavu
Winkler je zatiaľ jedným z dvoch kandidátov na post primátora Bratislavy, ktorí už oficiálne ohlásili kandidatúru.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Nová mestská politická strana Dunaj, ktorá vstúpila do komunálnych volieb v Bratislave, predstavila časť svojho volebného programu. Týka sa riadenia mesta a mestských podnikov, eurofondov a digitalizácie. Na utorňajšej tlačovej konferencii o tom informoval kandidát na primátora Bratislavy a líder strany Martin Winkler.
„Sú to kapitoly, ktoré rozhodujú o tom, či mesto funguje, alebo len reaguje na problémy zo dňa na deň. Bratislava je ako jedna veľká organizácia. Keď chýba riadenie, vzniká chaos. Rozhodnutia sa robia bez dát, projekty sa extrémne naťahujú. A peniaze sa míňajú neúčelne,“ skonštatoval Winkler s tým, že cieľom je zastaviť doterajšiu improvizáciu a zaviesť poriadok v riadení, systémové zmeny a manažérsky prístup založený na dátach, merateľných výsledkoch a adresnej zodpovednosti.
V prípade mestských podnikov je podľa neho potrebné zaviesť pravidlá, pričom každý z nich bude mať ročný plán, úlohy, rozpočet a termíny. Nastavené budú zároveň merateľné ciele, teda kvalita, dostupnosť, čas reakcie alebo náklady za poskytované služby. Výsledky by mali byť pravidelne vyhodnocované. „Ak vedenie bude plniť plán, bude mať našu dôveru. Ak plán nebude plniť, musí prísť náprava,“ poznamenal Winkler. Avizuje tiež väčšiu transparentnosť a kľúčové nákupy pod verejnou kontrolou, odmieta tendre „šité na mieru vopred vybraným uchádzačom“.
Digitalizácia by podľa neho nemala byť len jednou mestskou aplikáciou, ale spôsobom, ako má hlavné mesto fungovať. V súvislosti s rozpočtom hlavného mesta sľubuje ochranu peňazí Bratislavčanov pred „nerozumným míňaním a plytvaním“, teda finančnú disciplínu, kontrolu výdavkov a ich účelnosti. Odkazuje, že mestské podniky by už nemali byť „čiernou dierou na peniaze“.
Prioritou by malo byť aj využívanie eurofondov. Avizuje silný tím, rýchle interné schvaľovanie a kvalitné projektové riadenie, ktoré zabezpečia, že projekty budú pripravené včas a realizované kvalitne. Jeho ambíciou je tiež posilniť spoluprácu s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý vie podľa neho veľmi dobre čerpať eurofondy. Externé zdroje by sa mali čerpať napríklad na infraštruktúrne projekty či električkové trate.
Winkler je zatiaľ jedným z dvoch kandidátov na post primátora Bratislavy, ktorí už oficiálne ohlásili kandidatúru. Druhou kandidátkou je dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Súčasný primátor Matúš Vallo obhajovať post plánuje, kandidatúru sa chystá ohlásiť. Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý svoju kandidatúru zatiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil.
„Sú to kapitoly, ktoré rozhodujú o tom, či mesto funguje, alebo len reaguje na problémy zo dňa na deň. Bratislava je ako jedna veľká organizácia. Keď chýba riadenie, vzniká chaos. Rozhodnutia sa robia bez dát, projekty sa extrémne naťahujú. A peniaze sa míňajú neúčelne,“ skonštatoval Winkler s tým, že cieľom je zastaviť doterajšiu improvizáciu a zaviesť poriadok v riadení, systémové zmeny a manažérsky prístup založený na dátach, merateľných výsledkoch a adresnej zodpovednosti.
V prípade mestských podnikov je podľa neho potrebné zaviesť pravidlá, pričom každý z nich bude mať ročný plán, úlohy, rozpočet a termíny. Nastavené budú zároveň merateľné ciele, teda kvalita, dostupnosť, čas reakcie alebo náklady za poskytované služby. Výsledky by mali byť pravidelne vyhodnocované. „Ak vedenie bude plniť plán, bude mať našu dôveru. Ak plán nebude plniť, musí prísť náprava,“ poznamenal Winkler. Avizuje tiež väčšiu transparentnosť a kľúčové nákupy pod verejnou kontrolou, odmieta tendre „šité na mieru vopred vybraným uchádzačom“.
Digitalizácia by podľa neho nemala byť len jednou mestskou aplikáciou, ale spôsobom, ako má hlavné mesto fungovať. V súvislosti s rozpočtom hlavného mesta sľubuje ochranu peňazí Bratislavčanov pred „nerozumným míňaním a plytvaním“, teda finančnú disciplínu, kontrolu výdavkov a ich účelnosti. Odkazuje, že mestské podniky by už nemali byť „čiernou dierou na peniaze“.
Prioritou by malo byť aj využívanie eurofondov. Avizuje silný tím, rýchle interné schvaľovanie a kvalitné projektové riadenie, ktoré zabezpečia, že projekty budú pripravené včas a realizované kvalitne. Jeho ambíciou je tiež posilniť spoluprácu s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý vie podľa neho veľmi dobre čerpať eurofondy. Externé zdroje by sa mali čerpať napríklad na infraštruktúrne projekty či električkové trate.
Winkler je zatiaľ jedným z dvoch kandidátov na post primátora Bratislavy, ktorí už oficiálne ohlásili kandidatúru. Druhou kandidátkou je dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Súčasný primátor Matúš Vallo obhajovať post plánuje, kandidatúru sa chystá ohlásiť. Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý svoju kandidatúru zatiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil.