Strana Skúsme to inak predstaví 31 kandidátov na mestských poslancov

Martin 21. apríla (TASR) – Kandidátov na všetkých 31 poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine predstaví do jesenných komunálnych volieb politická strana Skúsme to inak. Podľa predsedníčky strany Veroniky Gajdošovej Ladňákovej je dôvodom dlhodobá nespokojnosť s prácou miestneho poslaneckého zboru. Uviedla to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Martine.



Víziou strany, ktorá vo štvrtok predstavila prvých ôsmich kandidátov, je zmeniť mesto Martin a byť príkladom aj pre iné mestá a regióny. "Ale tak, ako veľa významných udalostí v histórii Slovenska, začíname v Martine. Politické strany na Slovensku sa väčšinou rýchlo zameriavajú na takzvanú veľkú politiku. Výsledkom je, že do Národnej rady SR sa dostanú ľudia, ktorí nikdy nič neriadili a nedokázali meniť veci ani v malom. Politická strana sa musí budovať od základov, rovnako ako dom. Najbližšie nás čakajú komunálne voľby, ktoré sú pre nás prioritou. Pretože základom sú regióny," zdôraznila Gajdošová Ladňáková.



Podpredseda strany a martinský mestský poslanec Róbert Gajdoš doplnil, že kandidátmi budú ľudia, ktorí sú ochotní ísť s kožou na trh. "Máme združených ľudí v 11 oblastiach. Každý z kandidátov za našu stranu sa angažuje v niektorej z nich. Sú cielene vyberaní, aby v zastupiteľstve konečne sedeli ozajstní odborníci," podotkol.



Kandidátka na mestskú poslankyňu Martina Jesenská pripomenula, že mestu Martin prináleží zo zákona titul Centrum národnej kultúry Slovákov. "Súvisí to s udalosťami, ktoré sa v našom meste odohrávali zhruba pred 160 rokmi. Naše mesto vnímali ako moderné a otvorené, ale je to tak aj dnes? Máme tu množstvo kultúrnych inštitúcií celoslovenského významu s presahom do medzinárodného kultúrneho kontextu. Ale deje sa asi niečo zlé, keďže nevieme naplniť status centra národnej kultúry," dodala.