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Strana SLOVEXIT odvolala svojho kandidáta na post primátora Trenčína
Politická strana SLOVEXIT doručila odvolanie kandidatúry kandidáta pre voľby primátora mesta Antona Kysela, uviedla hovorkyňa.
Autor TASR
Trenčín 2. septembra (TASR) - V prípade zaregistrovania kandidátov na primátora Trenčína zo strany volebnej komisie sa budú o primátorský post v Trenčíne uchádzať len štyria kandidáti. Z pôvodnej pätice kandidátov vypadol Anton Kysel. TASR o tom informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Politická strana SLOVEXIT doručila odvolanie kandidatúry kandidáta pre voľby primátora mesta Antona Kysela,“ uviedla hovorkyňa.
Kysel bol jediným kandidátom na trenčianskeho primátora, ktorého nominovala politická strana. Podľa kandidátnych listín doručených mestskej volebnej komisii sa o primátorský post uchádzajú nezávislí kandidáti Danica Birošová, Michal Bratranec, Ján Forgáč a Miloš Mičega.
„Prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie v Trenčíne sa uskutoční 3. septembra. Lehota na preskúmanie a registráciu predložených kandidátnych listín mestskou volebnou komisiou je v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva 45 dní pred dňom konania volieb, tzn. 9. septembra,“ ozrejmila Ságová.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Politická strana SLOVEXIT doručila odvolanie kandidatúry kandidáta pre voľby primátora mesta Antona Kysela,“ uviedla hovorkyňa.
Kysel bol jediným kandidátom na trenčianskeho primátora, ktorého nominovala politická strana. Podľa kandidátnych listín doručených mestskej volebnej komisii sa o primátorský post uchádzajú nezávislí kandidáti Danica Birošová, Michal Bratranec, Ján Forgáč a Miloš Mičega.
„Prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie v Trenčíne sa uskutoční 3. septembra. Lehota na preskúmanie a registráciu predložených kandidátnych listín mestskou volebnou komisiou je v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva 45 dní pred dňom konania volieb, tzn. 9. septembra,“ ozrejmila Ságová.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.