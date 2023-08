Stráňanský most v Michalovciach opravia za 1,4 milióna eur, uzavrú ho

Michalovce 30. augusta (TASR) - Stráňanský most cez rieku Laborec na Partizánskej ulici v Michalovciach zrekonštruujú približne za 1,4 milióna eur. Most bude počas opravy úplne uzavretý. S prácami by sa malo začať v priebehu septembra a trvať majú osem mesiacov. Pre TASR to z radnice uviedla Marcela Andréová.



Uzávera mosta je naplánovaná od existujúcej svetelne riadenej križovatky A. Sládkoviča po križovatku s Ulicou školskou. Obchádzková trasa povedie v smere centrum - Stráňany cez Ulicu Andreja Sládkoviča - Viniansku cestu - Partizánsku ulicu - Ulicu nad Laborcom. Počas prác bude z mostného objektu vylúčená a presmerovaná aj verejná doprava. Samospráva aj vzhľadom na to, že ide o frekventovanú križovatku, občanov a vodičov žiada o trpezlivosť. Pripomína, že rekonštrukcia mosta je otázkou bezpečnosti.



"Plánované rekonštrukčné práce zahŕňajú kompletnú výmenu nosníkov, vybudovanie nových úložných prahov, záverných múrikov, dobudovanie krídel a vybudovanie prechodových oblastí. Ostávajúce časti medziľahlých pilierov tvorené kamenným obkladom budú nanovo preškárované. Zostávajúce časti spodnej stavby opôr budú obetónované novou vrstvou betónu," spresnila. Okrem iného pribudnú napríklad aj nové chodníkové rímsy, zábradlie či stĺpy verejného osvetlenia. Podľa Andréovej sa priestorové usporiadanie mosta po rekonštrukcii nezmení.



Stráňanský most bol postavený v 60. rokoch. Kontrola jeho stavebno-technického stavu pred dvomi rokmi ukázala, že je v zlom technickom stave. Boli zistené poškodenia, ktoré sú typické pre mosty typu Vlošák. Bol konštatovaný napríklad trvalý priehyb mostného objektu, poklesnutie vozovky, zatekanie, trhliny na nosnej konštrukcii či korózia betónu a výstuže. Dopravu preto obmedzili a chodcov nasmerovali na lávku pre peších.