STRATENÝ TURISTA: Záchranári pátrali po mužovi v Nízkych Tatrách

Bystrá 22. decembra (TASR) - Horskí záchranári v nedeľu v skorých ranných hodinách realizovali pátraciu akciu po nezvestnom turistovi. Muž sa do hôr vydal ešte v piatok (20. 12.), rodina sa s ním nevedela skontaktovať. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala Horská záchranná služba (HZS).



Nezvestný turista sa v piatok popoludní vybral na útulňu Ďurková, po prenocovaní v lokalite plánoval nasledujúci deň podniknúť túru. Domov sa mal vrátiť v sobotu (21. 12.), manželke sa s ním však nepodarilo skontaktovať a do neskorých nočných hodín sa domov nevrátil. Žena preto v nedeľu v skorých ranných hodinách kontaktovala horských záchranárov.



V nedeľu ráno odštartovala pátracia akcia po 41-ročnom mužovi. Polícia našla jeho auto zaparkované v obci Jasenie. Záchranárom sa nepodarilo spojiť s chatárom ani so zamestnancami útulne Ďurková, polícia však prostredníctvom lokalizácie mobilného telefónu turistu zistila, že muž je stále v danej lokalite.



"Do terénu odišla skupina záchranárov z Bystrej a kontaktovaní boli aj dronisti HZS s mobilným zariadením na vyhľadávanie mobilných telefónov. Vzhľadom na možnosť náhodnej hypotermie u nezvestného bolo aktivované aj ECMO pracovisko. Po vyše dvoch hodinách sa muž ozval manželke a aj odpovedal na SMS správu, ktorú mu poslal operátor, že je v poriadku a zostal spať na útulni," priblížila HZS s tým, že pátracia akcia bola následne ukončená.



Horskí záchranári dôrazne apelujú na návštevníkov hôr, aby sa správali zodpovedne a v prípade zmeny svojich plánov informovali svojich blízkych. Zabrániť tak možno zbytočným zásahom záchranných zložiek či ohrozeniu záchranárov a ľudí, ktorí v tom čase môžu ich pomoc reálne potrebovať.