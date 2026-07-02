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STRATENÝ LOVEC MOTÝĽOV NA ZÁHORÍ: Našli ho, ale inde
V pátracej akcii policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách pokračovali celú noc až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa.
Autor TASR
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Bratislava 2. júla (TASR) - Nezvestného 57-ročného muža, ktorý sa mal v utorok (30. 6.) stratiť v lesoch na Záhorí, našla polícia napokon doma na Považí. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
Muž sa mal so svojím kamarátom vybrať v utorok v popoludňajších hodinách do lesov na Záhorí fotografovať motýle. Muži sa v lese rozdelili, a keď sa na dohodnutom mieste a čase nestretli, druhý muž oznámil jeho nezvestnosť na čísle 158. „Keďže vzniklo podozrenie, či nezvestný muž nie je zranený alebo v ohrození života, lebo nepoznal terén lokality, policajti začali vykonávať pátraciu akciu, do ktorej boli zapojené viaceré zložky polície,“ povedal Szeiff. V pátracej akcii policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách pokračovali celú noc až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa.
Krátko po 8.00 h prijali policajti informáciu od kolegov z Považskej Bystrice. Tí v rámci pátrania po nezvestnom navštívili dom jeho matky, v ktorom našli nezvestného muža. Muž polícii povedal, že po tom ako sa stratil v lese, tak prišiel aj o mobilný telefón. Po niekoľkých hodinách sa mu podľa Szeiffa podarilo vyjsť z lesa v blízkosti obce Studienka a následne sa autobusom a vlakom dopravil až do miesta bydliska v Považskej Bystrici.
„V pôsobnosti útvarov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave evidujeme doposiaľ za obdobie roka 2026 celkovo 183 vyhlásených pátraní po nezvestných osobách, pričom úspešnosť vypátrania z uvedeného počtu predstavuje 90,16 percenta,“ uviedol Szeiff. Policajti realizujú pátracie akcie na území Bratislavského kraja takmer na dennej báze.
Polícia občanom odporúča, aby v prípade, ak nadobudnú podozrenie o nezvestnosti blízkych osôb, ju bezodkladne oznámili polícii na bezplatnom čísle 158 aj osobne na ľubovoľnom oddelení policajného zboru. Rovnako polícia odporúča, aby v prípade, ak sa stratia a nedostavia sa na dohodnuté miesto, kontaktovali svojich blízkych, rodinných príbuzných alebo kamarátov, prípadne túto skutočnosť oznámili na bezplatnom čísle polície 158. Môžu osloviť aj cudzích ľudí a požiadať ich o pomoc.
Muž sa mal so svojím kamarátom vybrať v utorok v popoludňajších hodinách do lesov na Záhorí fotografovať motýle. Muži sa v lese rozdelili, a keď sa na dohodnutom mieste a čase nestretli, druhý muž oznámil jeho nezvestnosť na čísle 158. „Keďže vzniklo podozrenie, či nezvestný muž nie je zranený alebo v ohrození života, lebo nepoznal terén lokality, policajti začali vykonávať pátraciu akciu, do ktorej boli zapojené viaceré zložky polície,“ povedal Szeiff. V pátracej akcii policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách pokračovali celú noc až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa.
Krátko po 8.00 h prijali policajti informáciu od kolegov z Považskej Bystrice. Tí v rámci pátrania po nezvestnom navštívili dom jeho matky, v ktorom našli nezvestného muža. Muž polícii povedal, že po tom ako sa stratil v lese, tak prišiel aj o mobilný telefón. Po niekoľkých hodinách sa mu podľa Szeiffa podarilo vyjsť z lesa v blízkosti obce Studienka a následne sa autobusom a vlakom dopravil až do miesta bydliska v Považskej Bystrici.
„V pôsobnosti útvarov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave evidujeme doposiaľ za obdobie roka 2026 celkovo 183 vyhlásených pátraní po nezvestných osobách, pričom úspešnosť vypátrania z uvedeného počtu predstavuje 90,16 percenta,“ uviedol Szeiff. Policajti realizujú pátracie akcie na území Bratislavského kraja takmer na dennej báze.
Polícia občanom odporúča, aby v prípade, ak nadobudnú podozrenie o nezvestnosti blízkych osôb, ju bezodkladne oznámili polícii na bezplatnom čísle 158 aj osobne na ľubovoľnom oddelení policajného zboru. Rovnako polícia odporúča, aby v prípade, ak sa stratia a nedostavia sa na dohodnuté miesto, kontaktovali svojich blízkych, rodinných príbuzných alebo kamarátov, prípadne túto skutočnosť oznámili na bezplatnom čísle polície 158. Môžu osloviť aj cudzích ľudí a požiadať ich o pomoc.